Dilek Güngör'den zamlara karşı öneri: Kısıtlama getirilsin!

12 Ocak 2022 Çarşamba, 10:05

Hayat pahalılığı ve durmayan zamlara karşı iktidara yakın isimlerden "çözüm" önerileri gelmeye devam ediyor. Yurttaşların büyük tepkisini çeken pahalılığa karşı iktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinin ekonomi yazarı Dilek Güngör, gıda ürünlerinde ihracat kısıtlaması istedi.

Bugünkü (12 Ocak 2022) köşe yazısında "Türkiye'de sokağa çıkıp ufak çaplı bir saha araştırması yapsanız, herhalde katılımcıların yüzde 90'ı en önemli sorunun gıda fiyatları olduğunu söyler. Ki, öyle de" diyen Dilek Güngör, "Acilen birçok temel gıda ürününe ve sebze-meyve ihracatına sınırlama getirilmelidir" dedi.

Türkiye'nin gıda ihracatından yüksek rakamlı gelirler elde etmediğine işaret eden Güngör, "Bütün dünyada gıda krizi konuşulurken, herkes kendi kendine yetme derdine düşmüşken, biz semeriyle seksene mal olan ihracat için tüketiciyi mağdur etmemeliyiz" diyerek gıda ihracatı hakkında şu değerlendirmeleri yaptı:

"Rakamlara bakın… Geçen bir yılda 5.2 milyar kilogram yaş sebze-meyve ihracatından 3 milyar dolar kazanmışız… Tonlarca malı konyetnerlere yüklemişiz, gitmiş oraya 'içinde kalıntı var' diye geri göndermişler, yarısı yolda çürümüş… 50 milyon dolarlık domates ihracatı için devletin en tepesini harekete geçirmişiz… 'İhracat yapacağız' diyerek içeride tüketiciyi yüksek fiyatla boğmuşuz… Yani yaptığımız iş ne İsa'ya ne Musa'ya yaramış…

Tüm bu badirelerin sonunda yaş meyve-sebze ihracatından cebimize kilo başına 60 cent kalmış... Anlayacağınız, attığımız taş ürküttüğümüz kurbağaya dememiş… Aynı değerde savunma sanayii ihracatı yapmışız… Kilosundan 51 dolara yakın para kazanmışız… Temel gıda ürünlerinin ihracatı hiç olmasın demiyorum. Fakat en azından içeride ralli yaşanan gıda ürünlerinde kısıtlamalar devreye alınsın. Böylece tüketici daha fazla mağdur olmasın. İhracatçı da depolaması zor ürünü işleyip satmaya kafa yorsun."