Dilekçe ortaya çıktı: O bina AKP'li işadamı yüzünden mi yıkıldı?

Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 13:27

Güncelleme: 23 Şubat 2023 - 14:40

Kahramanmaraş’ta art arda gerçekleşen depremlerde, tuzla buz olan Ezgi Apartmanı ile ilgili usulsüzlükler gün yüzüne çıktı. Bulunduğu sitede yıkılan tek bina olan Ezgi Apartmanı’nda henüz teyit edilemeyen verilere göre 60’a yakın kişi göçük altında kalarak yaşamını yitirdi.

Binanın müteahhidi eski ANAP’lı Yakup Aktaş’ın depremden sonra sağlık sorunları nedeniyle İzmir’e gittiği ve hemen adres beyanında bulunarak ifade verdiği öğrenilirken, Aktaş’ın yakınları binanın deprem yönetmeliğine uygun olduğunu ve Aktaş’ın tüm belgeleri yetkililere teslim ettiğini belirtti.

BÜTÜN BİNALAR YIKILSA DAHİ...

Müteahhid Yakup Aktaş’ın oğlu Ertuğrul Aktaş konuya ilişkin şunları söyledi:

‘’Depremden sonra bölgede yaşadığımız için sağlık sorunları nedeniyle anne ve babamı İzmir’e götürdüm ve ilk iş kaçmış gibi gözükmemek adına adres beyanında bulunduk. Söz konusu binayı biz yaptık ancak bina Türkiye’nin en iyi yetkilileri ve statikçileri tarafından incelendi. Binanın yıkılmasına sebep olan alt kattaki Kervan Pastanesi’dir. Yıllardır bina sakinleri zaten buradaki usulsüzlüğü dile getiriyorlardı. Maraş'ta bütün binalar yıkılsa dahi en son benim binamın yıkılması lazım, bina o kadar sağlam yapıldı.’

MAHALLELİ ONU İŞARET ETTİ

Mahalle sakinleri de Kervan Pastanesi’nin Ezgi Apartmanı'nın statiğine uygun olmayan çalışmalar nedeniyle yıkıldığını öne sürdü. Öte yandan bina sakinlerinin konuyla ilgili 2021 yılında Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'ne dilekçe yazdığı ortaya çıktı. Dilekçede şu ifadeler yer aldı:

Binanın zemin katındaki mal sahibi, pastanesini bir süre önce genişleterek büyük bir tadilat yaptı ve pastanesini yeniledi. Bu genişletme ve tadilat proje esasına göre yapıldı mı bilemiyoruz. Geçen gün binamızın ıstıma sistemini değiştirmek istedik, firmalardan teklif aldık.

Firma yetkilileri kazan dairesinde bazı tahribatlar olduğunu, bu tahribahtların binanın statik yapısını etkileyebileceğini ve tahribatların binanın ana taşıyıcı sistemi kolon, kiriş ve perdelerde olduğunu bu yüzden binamızı kontrol ettirmek gerektiğini söyleyerek bizi uyardılar.

Yönetici ve apartman sakinleri olarak ileride herhangi bir tehlikeye sebebiyet vermemek açısından, binamızın mevcut statik projelerini Belediye'den temin ederek projeyle binanın uyuşup uyuşmadığını kontrol ederek kolonlarda, kirişlerde, perdelerde herhangi bir kesik, kırık gibi farklılıkar varsa bunun irdelenerek gerekli incelemelerin yapılmasınız arz ederiz.

Söz konusu pastanenin sahibi ise AKP’ye yakınlığıyla bilinen ve günlerdir deprem bölgesine yaptığı yardımların haberleştirildiği ünlü iş adamı Sami Kervancıoğlu.

AKP’li birçok isim ve kurumla ilişkisi olan Kervancıoğlu, daha önce Numan Kurtulmuş’a yaptığı dondurma şovu haberiyle gündeme gelmişti. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bölgeye atadığı kayyumları ziyaret etmesiyle de bilinen Sami Kervancıoğlu, Özlem Zengin gibi AKP’nin üst düzey isimleriyle de bir araya gelen bir iş adamı olarak tanınıyor.

KERVANCIOĞLU'NDAN YANIT

İddialara ilişkin söz hakkını kullanmak üzere ulaştığımız Sami Kervancıoğlu'nun konuşma sırasında telefonu verdiği ve kendini Mustafa olarak tanıtıp, soyadını vermek istemeyen kişi şu ifadeleri kullandı:

‘’Söz konusu bina zaten sağlam değildi. Kesinlikle kolon kesme, tahribat yoktur. Belediye o dönem gerekli tespitleri yapıp, evrakları oluşturmuştur. Bina sakinlerine gerekli evraklar iletildi. Burada benim de 9 dairem var.’’

'Sağlam olmadığını bildiğiniz bir binada neden dükkân açtınız' sorusuna ise ‘’Biz sadece duyum almıştık’’ diyen Mustafa isimli şahıs, ‘’Burası ticari bir işletme, sonuçları göz önüne alıp, haberinizi ona göre yaparsanız sevinirim. Daha sonra maddi açıdan siz de biz de üzülmeyelim. Basın açıklaması yaptık gerisini oradan bakabilirsiniz’’ şeklinde konuştu.