Dilipak 'AK Parti içerisinde dip dalga var' dedi: İsimleri tek tek saydı

Eski Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, AKP ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

AKP'li isimlerin Recep Tayyip Erdoğan sonrasını dizayn etme yarışına girdiğini belirten Dilipak Binali Yıldırım, Süleyman Soylu, Bülent Arınç ve Abdullah Gül'ün isimlerini saydı.

“TAYYİP ERDOĞAN SONRASINI DİZAYN ETMEYE ÇALIŞIYORLAR”

Dilipak, Elips Haber TV'den Muhammed Okur'a şöyle konuştu:

"AK Parti bu süreçte politika üretemiyor. Tayyip Erdoğan sonrasını dizayn etmeye çalışıyorlar. Yani burada da daha çok Soylu arada bir çıkış yapıyor, bir şeyler söylüyor. En son bir düğünde birtakım kişilerle Sevigen'in çocuklarının düğününde birtakım isimler vardı. Binali Yıldırım. Yani Türk dünyası konuşuluyor. O aksakallı Binali Yıldırım'dan bir haber yok. Ama bir düğünde görüntüsü haber oluyor.

İşte yok Berat mı gelecekti, yoksa Tayyip Bey'in oğlu mu? Bu, parti çevresinde konuşuluyor. Eğer Tayyip Erdoğan olmayacaksa kim? Ana gündemden bir tanesi o. Herkes de ona göre pozisyon alacak çünkü Tayyip Erdoğan sonrası gerçekten AK Parti'nin kendi iç dinamikleri açısından, teşkilatlar açısından ya da iş dünyasındaki birtakım devam eden işler açısından önemli bir konu."

"AKP POLİTİKA ÜRETEMEZ NOKTAYA GELDİ"

Türkiye Yüzyılı politikasının da işe yaramadığını belirten Dilipak, "AK Parti hem politika üretemez bir noktaya geldi kendi iç sorunları yüzünden. Hem de AK Parti bir şeyi ısrarla öne çıkartacak olursa AK Parti'ye karşı şu anda çok güçlü bir muhalefet de var" dedi.

"TÜRK İYE Y ÜZYILININ DA ÇÖZÜMÜ YOK"

Hakan Fidan ve Erdoğan'ın çocuklarının da Erdoğan sonrası için isminin geçtiğini belirten Dilipak, "Daha çok Hakan Fidan ve çocukları, Tayyip Erdoğan'ın çocukları üzerinden bir tartışma sürdürülüyor. Aslında o da sürdürülemiyor. Çünkü çözüm yok. Yani Türkiye yüzyılının da çözümü yok. Dünya nereye gidiyor o belli değil. Türkiye'de bu dünya dengeleri içinde ayakta kalmaya çalışan bir ülke. Uluslararası sistemle mesela onları başına bela almak istemiyor" ifadelerini kullandı.