Dilipak'ın Akit'teki yazılarına son vermesinin arka planını yazdı: 'Ankara rahatsızdı'
Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, "eleştirel çizgisi" nedeniyle televizyon programına son verildiği için iktidara yakınlığıyla bilinen Akit gazetesine veda eden Abdurrahman Dilipak'ı köşesine taşıdı.
Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, iktidara yakınlığıyla bilinen Akit gazetesi için köşe yazarlığı yapan Abdurrahman Dilipak'ın gazetesi ile yolları ayırma kararını köşesine taşıdı. "İşler iyi gitmiyor" başlıklı yazısında Taşgetiren, eleştrileri nedeniyle Abdurrahman Dilipak'tan "Ankara'nın rahatsız" olduğunu belirtti.
Taşgetiren, "Abdurrahman Dilipak, yılların Akit Yazarı, İslami camianın önemli ismi gazetesi ve gazete bünyesinde çıkan Akit tv ile yollarını ayırmak zorunda kaldı. Yazılarındaki ve TV konuşmalarındaki eleştirel çizgi sebebiyle gazete yönetiminden uyarı geldi. Ankara rahatsızdı. Ve olan oldu. Azaltılıyorduk, bir kere daha azaltıldık. Ne yapıyordu Dilipak “Bizde işler iyi gitmiyor” diyordu. “Biz bu değiliz” diyordu. “Konuşma, yazma” denildi. Ekranı, sütunu kapatıldı" diye yazdı.
"İyi mi olacak bu islami camia için?" sorusunu yönelten Taşgetiren, "“İslâmî camia” mı dediniz? “Siyasi iktidardan başka bir şey kaldı mı ki?” gibi sesler duyuyorum. Var elbet. Bugünlerde konuşmak – yazmak zor olsa da, bir gün herkes konuşur elbet" ifadelerini kullandı.
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