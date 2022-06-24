Dilipak'tan AKP'ye seçim mesajı: 'Topunuzun canı cehenneme'

24 Haziran 2022 Cuma, 11:32

Son dönemde iktidara yönelik eleştirel çıkışlarda bulunmasıyla bilinen Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü yazısında, seçim konusunda isim vermeden AKP’yi eleştirdi.

"Seçim ne zaman ve nerede!?" başlıklı yazısında Dilipak, üstü kapalı şekilde “zamane siyasileri” diyerek andığı AKP çevrelerinin "Milletin menfaati için benim iktidarda olmam gerek. Ötekiler gelirse millet zarar görür" diye düşündüğünü belirttiği yazısında "Bu; rakibini düşmana dönüştürür. Bu kavgada herkesin, diğerine uzaklığı eşittir. Yani benim fikirlerim ne kadar diğerine uzaksa, onun fikirleri de bana o kadar uzaktır" dedi.

Metiner, eleştirilerini “Madem milletin vekilisiniz, madem ‘millet adına’ hareket ediyorsunuz, madem göreviniz kamu hizmeti; onların hak ve hukuklarını gözeteceksiniz. Bir şeyi yapabilecek olmanız, yetkinizin olması, istediğiniz bir şeyi, istediğiniz zaman ve istediğiniz şekilde hakkı vermez kimseye. Hukuk keyfiliği korumaz. Öyle yaparsanız, Allah’ın rahmeti ve bereketi aradan çekilir ve o işte evdeki hesaplar çarşıya uymaz” diyerek sürdürdü.

Dilipak, eleştirilerine "Allah niye bize yardım etmez, Allah’ın yardımı bize ulaşmaz, biliyor musunuz, “her doğan gün niye yeni bir dert olur”, çünkü Allah cahillere ve zalimlere yardım etmez. O, yaptıklarımızı, kalbimizden ve aklımızdan geçenleri, kapalı kapılar arkasında konuştuklarımızı bilir" diyerek devam etti.

“Din ve devlet büyüklerini İlah ve Rab edinmekten vazgeçin!” diyen Dilipak, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Zulüm, bizde adaletin yokluğudur. Bir yarış düşünün, birileri bu yarışı kendi adayı kazanacak şekilde düzenliyor, zamanı, mekanı, şartları ona göre ayarlıyor. Bunu hayatın bütün alanlarına yayabilirsiniz. Sınavda kazanmasını istediğiniz talebenin çalıştığı-bildiği yerden soruyorsunuz soruyu, bunda adalet yoktur.

Siyaset dünyasında herkes karşısındakinin Şeytanını taşlıyor. Kendi Şeytanının ise kucağına oturmuş, onu bağrına basmış.

Çünkü o onlara “yeryüzünde bir cennet ve ebedi bir hayat” vaad ediyor. Taşladığını zannettiği şeytan ise, kendi Şeytanının aynadaki görüntüsünden, daha doğrusu kendi şeytanının halogramik görüntüsünden ibarettir ve Şeytanın en çok hoşuna giden oyunu da budur.

Sahi, kendiniz yaptığınız, yapmakta olduğunuz ve daha fazlasına sahip olmak için ihtirasla arzuladığınız şeyleri, başkaları sizden daha çok yapıyor diye kıskandığınız için hasedinizden mi eleştiriyorsunuz yoksa onları. Topunuzun canı cehenneme.”