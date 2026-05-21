Dilovası’ndaki parfüm fabrikası faciasında firari sanık teslim oldu! 'Olayın paniğiyle 6 ay kaçtım'

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan Ravive Kozmetik fabrikasında meydana gelen ve üçü çocuk yedi işçinin yaşamını yitirdiği patlamaya ilişkin davanın ikinci celsesinin ikinci oturumu dün saat 14.50’de Kandıra Cezaevi Kampüsü’nde başladı.



Duruşmada hakkında tutuklama kararı verilen firari sanık Abdurrahman Bayat savunma yaptı. Mahkemede ayrıca şirketin kuruluş sürecine ilişkin dikkat çeken ifadeler verildi.

“OLAYIN PANİĞİYLE KAÇTIM”

“Suçu ve suçluyu kayırma” suçlamasıyla yargılanan Abdurrahman Bayat, tutuklu sanıklardan Ali Osman Akat’ı eskiden kardeşinin şoförlüğünü yaptığı için tanıdığını söyledi.

Olay günü avukat İyaz Bey’in kendisini aradığını öne süren Bayat, Ali Osman Akat’ın yeğenleri İsmail ve Altay Ali Oransal’a ulaşılamadığını, Akat’ın Çerkezköy’de bulunan fabrikasında olup olmadıklarını kontrol etmesinin istendiğini anlattı.

Aracının olmadığını söylediğini belirten Bayat, daha sonra Ataşehir’de bir ofiste bulunan siyah sedan aracı almasının istendiğini ifade etti. Bayat, “Sonra Onay bana ‘Senlik bir şey yok’ dedi. Ben de Ali Osman Akat’ı aradım. Akat bana bozuk bir araç olduğunu söyledi, onu alıp götür dedi. Ben de güvenlikle konuşup çekici ayarladım. Tamirci arkadaşıma götürdüm” diye konuştu.

Daha sonra arkadaşının kendisini arayarak adının olayla anıldığını söylediğini aktaran Bayat, “Olayın paniğiyle altı ay kaçıp saklandım. Avukatımla görüşüp teslim olmak için dün buraya geldim ve kendimi cezaevinde buldum” dedi.

Bayat, fabrikanın yerini dahi bilmediğini öne sürerek, “Hayatımda bu insanları görmedim” ifadelerini kullandı.

WHATSAPP MESAJLARI SORULDU

Mahkeme heyeti, Bayat’a 2021 yılında tutuklu sanık Gökberk ile yaptığı WhatsApp yazışmalarını, para trafiğini ve çek görsellerini sordu. Bayat ise söz konusu ilişkiyi reddederek “Ben bunu kabul etmiyorum, alakam yok” dedi.

“ŞİRKETİ BORÇLAR NEDENİYLE OĞULLARININ ÜZERİNE KURDUK”

Duruşmada dinlenen mali müşavir Mustafa Çörlük ise Ravive Kozmetik’in kuruluş sürecine ilişkin beyanda bulundu. İsmail ve Altay Ali Oransal’ı geçmişten tanıdığını söyleyen Çörlük, iki ismin parfüm işi yaptıklarını ve ürünleri yurtdışına sattıklarını bildiğini anlattı.

Çörlük, “Bana bu parfüm işini büyütmek istediklerini, bu nedenle şirket kurmak istediklerini söylediler. Ben de Ravive Kozmetik isimli şirketi kurdum” dedi.

Olaydan yaklaşık 4-5 ay sonra Kurtuluş Oransal ile toplantı yaptıklarını belirten Çörlük, “Kurtuluş Bey’in borçları olduğunu, üzerine şirket alamadığını söylediler. Bundan dolayı Ravive Kozmetik isimli firmaya Dilovası şubesini tescil ettik” ifadelerini kullandı.

Çörlük ayrıca, maliye denetimi sırasında yalnızca bir kez Dilovası’ndaki fabrikaya gittiğini söyledi.

İKİNCİ OTURUM ÖNCESİ AÇIKLAMA: "KAMU GÖREVLİLERİ DOSYASININ DA DEVAM ETMESİNİ TALEP EDİYORUZ"

Dilovası parfüm fabrikası faciası duruşmasında ikinci celsenin ikinci oturumu öncesinde bir basın açıklaması da yapıldı.

Söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün Dilovası iş katliamının ikinci duruşmasının ikinci gününü için tekrardan Kandıra Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü önündeyiz. Şimdi buradan sonra duruşma başlayacak ve tekrardan içeri gireceğiz. Bugün duruşmanın, ikinci duruşmanın sona ermesini mahkemeyle beraber tahmin ediyoruz. Yani bugün tutuklular yönünden tutuk incelemesinin yapılacağı gün olacağını tahmin ediyoruz, eğer takvime uygun olursa. Tabii ki en başından beri sürecin tescilli hukuksuzlukların, çeşitli eksikliklerin olduğunu dile getiriyoruz. Bunu tekrardan dile getirmeye de devam edeceğiz. Şimdi baktığımızda bu Dilovası yangınında da dün görüşmeler, dünkü ifadelerde tekrardan Altınyıldız, Zara, Victoria's Secret, Koton bu tarz markaların tekrardan bahsi geçti. Kamu görevlileri dosyasının ilerlememesi gibi kamu görevlileri kendiliğinden böyle bir katliamı var etmiyor. Ravil Kozmetik gibi bu kadar ihmal zincirini, bu kadar görmezden gelinmenin kendisi bu büyük firmalar, bu büyük şirketler Dilovası gibi yerlerde, Gebze gibi yerlerde kolayca üretim yapsın, insan sağlığını, işçi sağlığını, işçi güvenliğini tamamen göz ardı edebilsin diye bu kadar ihmal gerçekleşiyor. Dolayısıyla aynı anda kamu görevlileri dosyasının da devam etmesini talep ediyoruz. Burada gizli işveren olan Ali Osman Akat'ın tutukluluğunun devamı veya yargılanmasının devamı edip etmemesi bizim için yeterli değil. Tabii ki de bunu talep ediyoruz, mahkemeden bunu talep etmeye devam edeceğiz, bugün de buna yönelik savunmalarımız ilerleyecek, daha fazla delil ortaya konulacak. Fakat bu yeterli değil, kamu görevlileri dosyası da ilerleyecek. Bundan sonrasındaki ilk amacımız bu olacak; kamu görevlileri dosyasını ilerletmek olacak. Ve Victoria's Secret, Zara, Altınyıldız buralarda, bu Türkiye'de ve dünyada uluslararası çapta çok büyük şirketlerin bu olayda sorumluluğunu üstelemeye, vurgulamaya devam edeceğiz. Şimdi birazdan duruşmaya girip bunları, süreci ilerletmeye devam edeceğiz."

DÜN NELER YAŞANDI?

16 sanığın yargılandığı davanın dün görülen oturumunda çocuk işçi Z.H.’nin anlatımları duruşmaya damga vurdu.

Yaklaşık 2,5 yıl boyunca fabrikada çalıştığını söyleyen Z.H., işe 15 yaşında başladığını belirterek “Beni işe Kurtuluş Oransal aldı” dedi.

“KORUYUCU EKİPMAN VERİLMEDİ”

Fabrikada hiçbir iş güvenliği önlemi alınmadığını anlatan Z.H., “Bugüne kadar koruyucu ekipman verilmedi, herhangi bir iş güvenliği eğitimi almadık” ifadelerini kullandı.

Patlamanın yaşandığı üretim alanına Kurtuluş Oransal’ın oğlu İsmail Oransal’ın gelerek karışım hazırladığını söyleyen Z.H., olay günü paketleme ve etiketleme bölümünde çalıştığını belirtti. “Kapının girişinde olduğum için yaralı kurtuldum” diyen Z.H., günlük 800 TL’ye sigortasız çalıştırıldığını ifade etti.

Z.H. ayrıca belediye zabıtalarının sık sık fabrikaya geldiğini belirterek, “Zabıta görevlileri gelip parfümlerini alıp gidiyordu” diye konuştu.

FİRARİ SANIK HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

Mahkeme heyeti, yaklaşık altı aydır firari olan ve “suçu ve suçluyu kayırma” suçlamasıyla yargılanan sanık Abdurrahman Bayat hakkında tutuklama kararı verdi.

Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın davaya katılma talebi kabul edilirken, sanık Aleyna Oransal’ın sağlık durumu ve gebeliği nedeniyle cezaevinde kalıp kalamayacağına ilişkin Kocaeli Şehir Hastanesi’nden rapor alınmasına karar verildi.