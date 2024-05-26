Dini yayınlar döner sermayesine tahsis edilen sermaye 14 yılda 10 kat arttı, 200 milyon lira oldu: Diyanet’e ayrılan bütçe yetmiyor

Diyanet İşleri Başkanlığı birçok bakanlığı geride bırakan bütçesi ve dikkat çeken harcamalarıyla gündemden düşmüyor

Cengiz Karagöz
Yayınlanma: 26.05.2024 - 04:00
Dini yayınlar döner sermayesine tahsis edilen sermaye 14 yılda 10 kat arttı, 200 milyon lira oldu: Diyanet’e ayrılan bütçe yetmiyor
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Son olarak dün Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararla, Diyanet İşleri Başkanlığı dini yayınlar döner sermayesine tahsis edilen sermaye miktarı 80 milyon TL’den 200 milyon TL’ye çıkarıldı. Buna göre dini yayınlar için Diyanet’in 2010 yılında 20 milyon TL ayırdığı sermaye, böylece 10 katına çıkmış oldu. Konuya ilişkin verilen kararda, “Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletmesine tahsis edilen sermayenin 200 milyon TL’ye çıkarılmasına 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 14’üncü maddesi gereğince karar verilmiştir” ifadeleri yer aldı.

42 MİLYON TL'LİK HARCAMA

Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü, bu yıl dört kamu ihalesine çıktı. Yılın ilk beş aylık döneminde Diyanet’in dini yayınlar genel müdürlüğü tam olarak 42 milyon 174 bin TL’lik harcama yaptı.

Bu ihaleler arasında “Askerlere temel dini bilgiler” isimli eserden 40 bin adet basım işi, Diyanet radyolarının kurumsal internet sitesi geliştirme işi başta olmak üzere çeşitli dini yayınların basım işi ihaleleri de yer aldı.


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