'Dip Dalga Hareketi'nden TÜİK Başkanı ve yetkilileri hakkında suç duyurusu

Yayınlanma: 19.07.2024 - 14:25

Güncelleme: 19.07.2024 - 14:25

Tartışmalara neden olan madde sepeti fiyat bilgilerini sitesinden kaldırmasıyla gündeme gelen Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) gündemden düşmüyor.

Son olarak Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) sabah saatlerinde TÜİK hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Bu kez bir suç duyurusu haberi de Dip Dalga Hareketi'nden geldi.

"MİLLETİMİZİN ADINA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK"

Söz konusu gelişmeyi Celal Eren Çelik, kişisel X hesabından duyurdu.

"Geçtiğimiz günlerde TÜİK’in sır gibi sakladığı enflasyon sepetini oluşturan rakamlar ortaya çıkmış ve gerçeklikle uzaktan yakından alakası olmayan rakamlar ile kamuoyunun resmen aldatılmış olduğu bir skandal olarak ülke gündemine gelmişti" diyen Çelik, şöyle devam etti:

"Dip Dalga Hareketi hukuk birimimizin hazırladığı suç duyurusu ile birlikte hareket olarak milletimiz adına TÜİK Başkanı ve yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunduk. Muhalefetin üzerine gitme zahmetinde bulunmadığı bu önemli konuda Dip Dalga Hareketi olarak bu ülkenin gerçek toplumsal muhalefetinin öncüsü olarak yaşanan skandalı hukuka taşımış bulunmaktayız. Sürecin takipçisi olacağız…"