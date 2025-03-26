Diplomatik kaynaklardan Rubio’nun ‘endişe’ mesajına yanıt: “Görüşmeden önce hazırlanmış olabilir”
Türk diplomatik kaynakları, ABD Dışişleri Bakanı’nın Fidan ile görüşmesinde “Türkiye’deki son tutuklamalar ve protestolarla ilgili endişelerini” dile getirdiğini açıklamasına rağmen, toplantıda bu konunun sosyal medya paylaşımından farklı bir şekilde ele alındığını belirtti.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, dün X platformunda yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesinde seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla şiddetlenen protestolara işaret ederek “Türkiye’deki tutuklamalar ve protestolar konusunda endişeli olduğunu” ifade ettiğini belirtmişti.
Ancak Türk diplomatik kaynakları, görüşmenin “oldukça olumlu ve ülkeler arasındaki karşılıklı saygıyı yansıtan bir atmosferde geçtiğini” vurgularken, konunun toplantıda sosyal medya paylaşımına yansıyandan farklı şekilde ele alındığını belirtti. Bir kaynak, “Mesajın görüşmeden önce hazırlanmış olabileceğini tahmin ediyoruz” dedi.
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