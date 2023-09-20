30 gündür mücadele ediyorlar: Agrobay işçileri direnişini İstanbul'a taşıdı

Tazminatları verilmeden işten atılan Agrobay işçileri, direnişlerini İstanbul’a taşıdı. ‘Verimsiz çalışma’ gerekçesiyle işten çıkarılan işçiler, Almanya Başkonsolosluğu önünde basın açıklaması düzenledi.

İrem Karataş
Yayınlanma: 20.09.2023 - 12:47
Abone Ol google-news

Ağır sömürü koşulları altında çalışan, kıdem ve ihbar tazminatları verilmeden işten atılan Agrobay işçileri direnişlerinin 30. gününde. 

Tarım Sendikası'na üye olmaya karar veren Agrobay işçileri 'verimsiz çalışma' gerekçesiyle işten çıkarıldı. 

Agrobay isimli firmanın domates üreterek Avrupa ülkelerine ve Rusya'ya sattığını belirten işçiler İstanbul'da Almanya Başkonsolosluğu önünde basın açıklaması yaptı.

Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil Agrobay işçilerinin basın açıklamasına destek olmak için alanda hazır bulundu.


Agrobay direniş İstanbul Tarım Sendikası

İlgili Haberler

Agrobay işçisi kadınlar seslendi: Nerede kadın kolları...

Agrobay işçisi kadınlar seslendi: Nerede kadın kolları...
Agrobay direnişi devam ediyor! Direnen işçi kadından çok konuşulacak sözler

Agrobay direnişi devam ediyor! Direnen işçi kadından çok konuşulacak sözler
Agrobay Seracılık’ta işten çıkarılan işçiler haklarını istiyor: ‘Ciddi bir tazminat sorunu var’

Agrobay Seracılık’ta işten çıkarılan işçiler haklarını istiyor: ‘Ciddi bir tazminat sorunu var’

En Çok Okunan Haberler