30 gündür mücadele ediyorlar: Agrobay işçileri direnişini İstanbul'a taşıdı
Tazminatları verilmeden işten atılan Agrobay işçileri, direnişlerini İstanbul’a taşıdı. ‘Verimsiz çalışma’ gerekçesiyle işten çıkarılan işçiler, Almanya Başkonsolosluğu önünde basın açıklaması düzenledi.
Ağır sömürü koşulları altında çalışan, kıdem ve ihbar tazminatları verilmeden işten atılan Agrobay işçileri direnişlerinin 30. gününde.
Tarım Sendikası'na üye olmaya karar veren Agrobay işçileri 'verimsiz çalışma' gerekçesiyle işten çıkarıldı.
Agrobay isimli firmanın domates üreterek Avrupa ülkelerine ve Rusya'ya sattığını belirten işçiler İstanbul'da Almanya Başkonsolosluğu önünde basın açıklaması yaptı.
Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil Agrobay işçilerinin basın açıklamasına destek olmak için alanda hazır bulundu.
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