Direniş Çadırı’ndan Filistin’e destek eylemi: 'Ticaret hala devam edebiliyorsa sorumlu siyasi iktidardır'

Yayınlanma: 01.12.2024 - 16:35

Güncelleme: 01.12.2024 - 16:35

“İsrail’le Ticaret, Filistin’e İhanet” sloganını Türkiye’nin birçok ilinde protesto düzenleyen Direniş Çadırı, bu kez Ayasofya Meydanı'nda ses yükseltti.

Filistin’e destek olmak ve İsrail’e petrol sağlayan şirketleri protesto etmek için Ayasofya Meydanı’nda eylem düzenlendi. Sultanahmet’ten başlayan yürüyüş Ayasofya önünde son buldu.

Burada toplanan Direniş Çadırı üyeleri, Filistin’de hayatını kaybeden başta çocuklar olmak üzere herkes için adalet istedi. Ayrıca TRT World Forum etkinliğinde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'in konuşması sırasında İsrail'le ticareti protesto eden ve gözaltına alınanların da serbest bırakılmasını talep etti.

"BİZLER UTANIYORUZ SİZLER UTANMIYOR MUSUNUZ?"

Ayasofya önünde yapılan basın açıklamasında, “Yerlerinden edilmiş iki milyondan fazla Filistinli, zorlu hava ve hayat koşulları altında. Geçici çadırlarda hayata tutunmaya çalışıyorlar. Çünkü İsrail, Gazzelilerin sığındığı okulların neredeyse tamamını yıktı. Gazzeli çocukların yüzde otuzu akut yetersiz beslenme sorunuyla yüzleşiyor. İki bin beş yüz çocuğun çok acil tıbbi tahliyeye ihtiyacı var” denildi.

Türkiye’nin 2 Mayıs 2024 tarihinde İsrail’le ticareti durdurma kararı aldığını ancak tamamen durdurulmadığını öne süren üyeler “Ticareti durdurma kararının üzerinden neredeyse 7 ay geçti ve bu kadar süre geçmesine rağmen bu ticaret hala devam edebiliyorsa burada ana sorumlu siyasi iktidardır. Döndürülen dolaplara, yapılan katakullilere göz yumulmasa bu ticaret sürebilir mi? Filistin'deki durumun bu kadar ağırlaştığı bir evrede, Türkiye halkı olarak hala bu tartışmaları yapıyor olmaktan bizler utanıyoruz, sizler utanmıyor musunuz?” dedi.

"SOCAR CEO'SUNUN KONUŞMAMASI KAZANIMIMIZDIR"

TRT Word’ün uluslararası paneline SOCAR’ın Türkiye CEO’sunun davet edilmesini protesto eden arkadaşlarının gözaltı kararına tepki gösteren Direniş Çadırı üyeleri “Daha dün, TRT World'ün uluslararasi paneline, Israil soykırımlarının destekçisi SOCAR'in Türkiye CEO'su da davet edildi. Bu durumu protesto eden Filistin dostları gözaltına alındı. Filistin dostlarının protestosu sonucu SOCAR CEO’su konuşmacılar arasından çıkarıldı. Bu, dostlarımızın kazanımıdır, selam ediyoruz. Fakat bu protestolar olmasa, siyasi iktidar, ellerinde Filistinlilerin Lübnanlıların kanı olan şahıslar göz göre göre milletimizin önünde konuşturmaktan yüksünmeyecekti. Yetkililerin söylemleriyle eylemlerinin birbirini nakzettiği, vicdan sahibi kişiler için oldukça açıktır” ifadeleri kullanıldı.