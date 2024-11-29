Erdoğan'a 'İsrail' protestosu: 'Siyonistler faaliyetlerini limanlarımızda sürdürüyor'

Yayınlanma: 29.11.2024 - 15:53

Güncelleme: 29.11.2024 - 16:14

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen TRT World Forum'da konuştu.

Bir yurttaş konuşması sırasında Erdoğan'a “Siyonistler faaliyetlerini gemilerimizde ve limanlarımızda sürdürüyor” dedi.

Protestocunun korumalar tarafından ağzının kapatıldığı görüntüler kameraya yansıdı.

ERDOĞAN CEVAP VERDİ

Erdoğan, protestocunun sözlerine “Siyonistlerin dili ağzı olma” diye cevap verdi.

İSRAİL-LÜBNAN ATEŞKESİ AÇIKLAMASI

Protesto öncesinde Erdoğan yaptığı konuşmada "İsrail ile Lübnan arasında önceki gün sağlanan ateşkesin kalıcı olmasını temenni ediyoruz. Gazze'deki soykırımın durması ve kalıcı barışa giden yolun açılması için değil elimizi, tüm bedenimizi taşın altına koymaya hazırız. İnsanlık daha fazla irtifa kaybetmeden Gazze'de de sürdürülebilir ateşkes bir an önce tesis edilmelidir. Türkiye ilk günden beri bunu savunmuştur" ifadelerini kullandı.