Direnişteki Özşen Madencilik işçileri yer altında açlık grevine başladı

Edirne’de Kiremitçiler Grubu’na ait Özşen Madencilik’te çalışan maden işçilerinin Bağımsız Maden-İş Sendikası öncülüğündeki direnişi 25’inci gününe girdi.

Haklarını alamadıkları için 25 gündür direnen işçiler, kendilerini yer altına kapatarak açlık grevine başladı. Ücret, mesai ve tazminatlarını talep eden madenciler, “Ya haklarımız verilecek ya da buradan çıkmayacağız. Nerede aç kaldıysak orada yok olalım” dedi.

Yeraltında konuşan işçiler, şunları söyledi:

“Bugün direnişimizin 25. günündeyiz. 24 gündür yer üstünde sesimizi duyurmak için her yola başvurduk. Hiçbir şekilde, hiçbir yerden anlaşma ya da herhangi bir gelişme olmadı. Biz bugün itibarıyla yer altında arkadaşlarla beraber açlık grevine başladık. Hiç kimse bizi dışarı çıkarmak için çabalamasın, biz bu davamızda kararlıyız. Ya öleceğiz ya da haklarımızı alacağız. Haklarımız verilinceye kadar çıkmıyoruz.”

"ARKADAŞLARIMIZDAN HABER ALAMIYORUZ"

Öte yandan Bağımsız Maden-İş Sendikası'ndan gündüz saatlerinde yapılan açıklamada, kendilerini madene kapatan işçilerden işverenin engellemesi üzerine iletişim kurulamadığı belirtildi.

Sendika açıklamasında şöyle denildi:

"Madencilerden haber alamıyoruz!

Ocakta kendini kilitleyen ve açlık grevindeki arkadaşlarımızla normalde kontrol merkezi üzerinden iletişim kuruluyordu. Ancak kontrol merkezi PATRON tarafından devre dışı bırakıldı.

Bu yüzden içerideki madencilerin sağlık durumuna dair haber alamıyoruz. Arkadaşlarımızın başına gelecek her şeyden Kiremitçiler Grup sorumludur. Tüm kamuoyunu ocak önüne çağırıyoruz."