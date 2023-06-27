Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile İstanbul Tahıl Anlaşması ve Suriye'ye yönelik insani yardımlar hakkında telefonda görüştü.

AA
Yayınlanma: 27.06.2023 - 19:38
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü
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Dışişleri Bakanlığı tarafınfan yapılan bilgilendirme göre, Hakan Fidan yeni görevi vesilesiyle kendisini arayan Guterres ile telefonda konuştu.

Görüşmede, İstanbul Tahıl Anlaşması ve Suriye'ye yönelik insani yardımlar ele alındı.


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