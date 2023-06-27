Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü

Yayınlanma: 27.06.2023 - 19:38

Güncelleme: 27.06.2023 - 19:38

Dışişleri Bakanlığı tarafınfan yapılan bilgilendirme göre, Hakan Fidan yeni görevi vesilesiyle kendisini arayan Guterres ile telefonda konuştu.

Görüşmede, İstanbul Tahıl Anlaşması ve Suriye'ye yönelik insani yardımlar ele alındı.