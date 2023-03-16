Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Yağ satarım, bal satarım ama...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik destek açıklamalarına yeni bir boyut kazandırdı. Abdulkadir Selvi, Çavuşoğlu'nun “Yağ satarım, bal satarım ama Reis’i satmam” dediğini aktardı.
14 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri öncesi AKP kanadından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'destek' açıklamaları yeni bir boyut kazandı.
Hürriyet'in AKP'ye yakın yazarlarından Abdulkadir Selvi, bugünkü köşesinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun “Yağ satarım, bal satarım ama Reis’i satmam” dediğini aktardı.
"REİS'İ SATMAM"
Selvi, söz konusu ifadeleri köşesinde şöyle aktardı:
"Mevlüt Çavuşoğlu’nun, Dışişleri Bakanı olarak farklı bir yoğunluğu var. Ama o fırsat bulduğunda deprem bölgesini ziyaret ediyor. Bir gazeteci, 'Deprem bölgesinde çocuklarla yağ satarım bal satarım oynamışsınız' dedi. Çavuşoğlu, 'Yağ satarım, bal satarım ama Reis’i satmam' diye tamamladı."
Çavuşoğlu'na Erdoğan'a desteğine yönelik herhangi bir soru ya da açıklama yöneltilmemesine karşın bu ifadeleri kullanması şaşkınlık yarattı.
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