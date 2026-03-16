Dışişleri Bakanlığı: 'İsrail'in Lübnan’a kara harekatını en güçlü biçimde kınıyoruz'

Dışişleri Bakanlığı: 'İsrail'in Lübnan’a kara harekatını en güçlü biçimde kınıyoruz'

16.03.2026 17:52:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Dışişleri Bakanlığı: 'İsrail'in Lübnan’a kara harekatını en güçlü biçimde kınıyoruz'

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a yönelik karadan harekat başlatmasını "en güçlü biçimde" kınadığını açıkladı.

İsrail ordusunun Lübnan'a kara harekatı başlatma kararına Ankara'dan tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı İsrail'in bu adımına karşı yazılı bir açıklama ile tepki gösterdi.

Bakanlık açıklamasında şöyle denildi:

"İsrail’in Lübnan’a yönelik başlattığı ve bölgedeki istikrarsızlığı daha da derinleştiren kara harekatını en güçlü biçimde kınıyoruz.

Netanyahu hükümetinin soykırım ve toplu cezalandırma politikalarını bu kez Lübnan'da hayata geçirmesi bölgede yeni bir insani felakete yol açacaktır.

Lübnan’ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden bu saldırılar karşısında Lübnan'la dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz."

İsrail ordusundan Lübnan'da silah taşındığını iddia ettiği sivil kamyonları bombalama tehdidi
İsrail ordusundan Lübnan'da silah taşındığını iddia ettiği sivil kamyonları bombalama tehdidi İsrail ordusu, Lübnan'ın sahil kesimindeki beldelerde silah taşındığını iddia ettiği sivil kamyonları hedef alma tehdidinde bulundu.
İsrail, Lübnan’daki kara operasyonunu genişletmeyi planlıyor
İsrail, Lübnan’daki kara operasyonunu genişletmeyi planlıyor İsrail’in, Lübnan’daki kara operasyonunu genişleterek Litani Nehri’nin güneyindeki bölgenin tamamını kontrol altına almayı ve Hizbullah’ın askeri altyapısını dağıtmayı planladığı öne sürüldü. Axios'a konuşan yetkililer, böyle bir operasyonun Güney Lübnan’da uzun süreli bir işgale yol açabileceği uyarısında bulunuyor.
Son dakika... İsrail Lübnan'a karadan harekat başlattı
Son dakika... İsrail Lübnan'a karadan harekat başlattı İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine "sınırlı ve hedefli" kara harekâtı başlatıldığını duyurdu.