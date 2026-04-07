Cumhuriyet Gazetesi Logo
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e 'tepki': Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskını kınıyoruz

7.04.2026 11:54:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Dışişleri Bakanlığı İsrail'e yönelik bir kez daha "kınama" açıklaması yaptı. Bakanlık açıklamasında "Netanyahu hükümetinin münhasıran Müslümanlara ait kutsal bir mekan olan Mescid-i Aksa’nın tarihi ve hukuki kimliğini hedef alan ihlal ve provokasyonları kabul edilemez" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bir bakanın Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına yine "kınama" açıklamasıyla tepki gösterdi.

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"İsrailli bir bakan tarafından Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskını en güçlü biçimde kınıyoruz. Netanyahu hükümetinin münhasıran Müslümanlara ait kutsal bir mekan olan Mescid-i Aksa’nın tarihi ve hukuki kimliğini hedef alan ihlal ve provokasyonları kabul edilemez. Mescid-i Aksa'nın Müslümanların ibadetine açılmasının ve Doğu Kudüs'teki kutsal mekanlarda ibadet özgürlüğünü engelleyen tüm kısıtlamaların kaldırılmasının sağlanmasının uluslararası toplumun ortak sorumluluğu olduğunu hatırlatıyoruz."

İlgili Konular: #Dışişleri bakanlığı

