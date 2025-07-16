Dışişleri Bakanlığında yeni 'FETÖ' operasyonu: 8 gözaltı kararı var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün Dışişleri Bakanlığı teşkilatı mahrem yapılanmasına yönelik yeni bir soruşturma başlatıldı.

FETÖ'nün gizli haberleşme aracı ByLock kullandıkları belirlenen, ankesörlü/sabit hatlardan ardışık şekilde aranma kaydı olan ve haklarında örgüt üyesi olduklarına dair tanık beyanları bulunan şüphelilere yönelik soruşturma kapsamında, Dışişleri teşkilatı bünyesinde çalışırken örgüt irtibatları nedeniyle meslekten çıkarılan 5 ve hala kurumda çalışan 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli 4 ilde başlatılan soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonların devam ettiği kaydedildi.