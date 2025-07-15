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Son dakika... FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon: Hakmar ve Tatbak'a kayyum atandı

Son dakika... FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon: Hakmar ve Tatbak'a kayyum atandı

15.07.2025 08:39:00
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İHA
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Son dakika... FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon: Hakmar ve Tatbak'a kayyum atandı

Son dakika haberi... MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul merkezli düzenlenen FETÖ operasyonları kapsamında Hakmar ve Tatbak'a kayyum atandı. Operasyonlarda, 26 kişi gözaltına alındı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına ilişkin İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı ortak operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda örgütün finansörlüğünü yapan, İstanbul merkezli yaklaşık 800 şubesi olan Hakmar ve Tatbak zincir marketlerin sahibi Z.D. ile örgütün finans faaliyetinin dağıtımını gerçekleştiren (örgüt kuryesi) polis memurluğundan ihraç edilen C.G. ve maddi yardım alan 24 kişi (toplam 26 kişi) şafak operasyonu ile gözaltına alındı.

"BENİ GÜLEN YÜKSELTTİ"

"Fetullah Gülen sayesinde yükseldim, servetim de gitse feda olsun" diyen Hakmar ve Tatbak zincir marketlerin sahibi Z.D.'nin evinde yapılan aramada örgüt ile bağlantılı materyaller ele geçirildi. Z.D.'nin FETÖ'nün yurtdışı yapılanmasından aldığı talimatlar doğrultusunda Türkiye'deki örgüt mensuplarına düzenli olarak para transferi gerçekleştirdiği tespit edildi. Kaynak olarak da Hakmar Şirketler Grubu'nun kullanıldığı belirlendi. Hakkında çok sayıda ihbar bulunan Z.D.'nin, "kurban bağışı, hac parası ve Zaman gazetesine üyelik" gerekçeleri ile FETÖ'ye yardım topladığı ortaya çıktı. Ayrıca, Z.D.'nin özellikle FETÖ üyeliğinden kaydı olan ve örgüte sempati beslemeye devam eden isimleri Hakmar marketler zinciri bünyesinde çalıştırdığı tespit edildi.

FETÖ'CÜLER İSTİHDAM EDİLİYORDU

İstanbul, Ankara, Sakarya, Osmaniye, Bayburt, Giresun, Malatya, Yalova ve Bolu'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. FETÖ'yle bağlantılı 26 kişi gözaltına alındı. Hakmar'ın İstanbul Sancaktepe'de bulunan genel müdürlük binasında örgütsel teamüle uygun şekilde iç içe geçmiş çok sayıda şifreli kapı bulunduğu, güvenliğin üst düzey olduğu, mezkûr mekânlarda örgütsel toplantılar yapıldığı tespit edildi. FETÖ'cü Z.D.'nin örgütsel para transferinde kendisine bağlı Hakmar ve Tatbak şirketlerini kullandığı belirlendi.

Güvenlik güçlerinin uzun süredir takibinde olan ihraç polis memuru C.G.'nin de Hakmar'da illegal olarak çalıştığı ve Z.D'nin talimatıyla il il gezerek örgüt mensuplarına para dağıttığı ortaya çıktı. C.G.'nin, FETÖ'nün mahrem yapılarında yer alan ihraç olmuş şahıslara ve onların yakın akrabalarına nakdi yardımlar ilettiği tespit edildi.

HAKMAR VE TATBAK'A KAYYUM ATANDI

MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesi ile düzenlenen operasyon sonucu Hakmar şirketler grubu bünyesindeki 3 şirket merkezine yönelik gerçekleştirilen aramalarda, FETÖ'yle bağlantılı ve finans ağını gösteren birçok materyal ele geçirildi.

FETÖ'ye finansman sağladığı gerekçesi ile 9 ilde operasyon düzenlenen Hakmar ve Tatbak'a kayyum atandı.

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