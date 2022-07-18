Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan’a taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Pakistan’ın Pencab Eyaleti’nde meydana gelen tekne kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Pakistan’ın Pencab Eyaleti’nde İndus Nehri üzerinde bugün bir teknenin alabora olması sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini öğrenmekten derin üzüntü duyduk. Elim kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, dost ve kardeş Pakistan halkına ve hükümetine başsağlığı diliyoruz” denildi.
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