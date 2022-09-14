Erdoğan, 'Gidebilirim' demişti: Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katılacak

14 Eylül 2022 Çarşamba, 16:18

Geçen hafta yaşamını yitiren Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze törenine Türkiye'den kimin katılacağı belli oldu. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Gidebilirim' dediği İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in cenaze töreninde Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu temsil edecek.

"TEMSİLEN BEN KATILACAĞIM"

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, 19 Eylül'de İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenecek olan 2. Elizabeth'in cenaze törenine Türkiye'yi temsilen kendisinin katılacağını duyurdu.

Çavuşoğlu, "Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesine Türkiye'yi temsilen ben katılacağım" dedi.

ERDOĞAN 'GİDEBİLİRİM' DEMİŞTİ

Birkaç gün önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kraliçe Elizabeth'in cenaze törenine katılacak mısınız?" sorusuna yanıt vermişti.

Erdoğan yanıtında, “Taziye mesajımızı sosyal medyadan gönderdik. Tabii bizim de programlar vesaire var. Eğer programlar el verirse merasime katılmayı düşünüyorum. Ama bütün mesele bizim de kendi programlarımızla beraber bunu denk getirebilmek. Çünkü tanımadığım birisi değil. Buckingham Sarayı'nda iki kez görüşmemiz oldu. Temenni ederim ki fırsat bulursak biz de bu merasimde bulunmak isteriz” ifadelerini kullanmıştı.

CENAZE ŞARTLARI BELİRLENMİŞTİ: 'ÖZEL UÇAK YASAK'

Erdoğan'ın bu açıklamasından kısa süre sonra İngiliz hükümetinin, cenaze için ülke liderlerine yönelik kısıtlamalarını içeren şartları ortaya çıkmıştı.

İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi (FCDO), "mümkünse" yabancı liderlerin İngiltere'ye ticari uçuşlarla gelmeleri gerektiğini tavsiye etmiş, Londra Heathrow Havaalanı'nın özel uçuş düzenlemeleri veya uçak park yeri için uygun olmayacağı konusunda uyarmıştı.

FCDO, özel jetle seyahat etmekte ısrar eden liderlerin Londra çevresindeki “daha az yoğun havaalanlarına” yönelmeleri gerektiğini de sözlerine eklemişti.

Bakanlık, havaalanları ve mekanlar arasında helikopter transferlerinin kullanımının da "şu anda gerçekleştirilen uçuş sayısı nedeniyle" yasaklandığını söylemişti.

Dünya liderlerine ayrıca 19 Eylül'de Westminster Abbey'deki cenazeye katılmak için kendi zırhlı devlet arabalarını kullanamayacakları ve bunun yerine batı Londra'daki bir siteden toplu olarak otobüsle gidecekleri söylenmişti.

ÜÇ ÜLKE DAVET EDİLMEMİŞTİ

Gelecek hafta pazartesi günü düzenlenecek Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze törenine üç ülkenin yetkilileri çağrılmamıştı.

İngiliz Başbakanlık Konutu 10 Numara'dan kaynakların, ulusal haber ajansı PA Media'ya verdiği bilgiye göre, Elizabeth'in cenaze törenine katılım için Rusya, Belarus ve Myanmar'a davet gönderilmedi, İran ise büyükelçi düzeyinde davet edildi.

İngiltere, Moskova'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle Rusya ve Belarus'a karşı Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımlara katılıyor. İngiltere Myanmar'a da yaptırım uyguluyor.