Dışişleri’ne vakıf: ‘Bakanlığa paralel yapı oluşturabilir’

Dışişleri teşkilatının güçlendirilmesi, personelin eğitiminin desteklenmesi, görevlilerin donanımlarının yükseltilmesi amacıyla Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı kurulmasına ilişkin teklif TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

Doğa Öztürk
Yayınlanma: 11.05.2024 - 04:00
Dışişleri’ne vakıf: ‘Bakanlığa paralel yapı oluşturabilir’
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Vakfın kurulması için Dışişleri Bakanlığı bütçesinden 10 milyon TL vakfa aktarılacak.

Konuyla ilgili Cumhuriyet’e değerlerdirmelerde bulunan CHP İstanbul Milletvekili emekli büyükelçi Namık Tan, “böyle bir oluşumun varlığının Dışişleri Bakanlığı’na paralel bir yapının oluşturulmasına” yol açabileceğini söyleyedi. Tan, dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir vakıf kurulmadığını söyledi. Tan sözlerine şöyle devam etti: “Alım satım, taşınır taşınmaz mal kullanımı gibi konularda vakıf, bakanlık ile yetki paylaşacak. Böylece bakanlık dış baskıya açık hale gelecek. Maddi tasarrufları, finansal kararları bakanlık mı yoksa vakıf mı alacak? Bu net değildir. Kanunun yürürlüğe girmesi durumunda hazırlanıp işleme girecek vakıf senedinde dışişleri kültürü ve teamüllerine uymayacak. Diplomatlığın meslek adabıyla da uyuşmayacak birçok ticari faaliyetin vakıf faaliyetlerine dahil edilmesinin önü açılacaktır.”

İKTİDARA KADRO

Vakfın denetimine, bakanlık dışından kişilerin getirilmesinin ihtimal olduğunu dile getiren Tan, “Maddeler incelenirken değinilecek bir başka temel husus, bu vakfa yükseköğretim kurumları açma yetki verilmesinin planlanmasıdır. Vakfa aktarılacak kaynaklarla kurulması düşünülen sözde akademik kurumların, iktidarın ideolojik endoktrinasyonu (fikir telkin etme) için faaliyet göstereceği ve bakanlığa iktidar için makul kadroların yetiştirilmesine hizmet edeceği açıktır” diye konuştu.


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