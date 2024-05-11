Dışişleri’ne vakıf: ‘Bakanlığa paralel yapı oluşturabilir’
Dışişleri teşkilatının güçlendirilmesi, personelin eğitiminin desteklenmesi, görevlilerin donanımlarının yükseltilmesi amacıyla Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı kurulmasına ilişkin teklif TBMM Başkanlığı’na sunuldu.
Vakfın kurulması için Dışişleri Bakanlığı bütçesinden 10 milyon TL vakfa aktarılacak.
Konuyla ilgili Cumhuriyet’e değerlerdirmelerde bulunan CHP İstanbul Milletvekili emekli büyükelçi Namık Tan, “böyle bir oluşumun varlığının Dışişleri Bakanlığı’na paralel bir yapının oluşturulmasına” yol açabileceğini söyleyedi. Tan, dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir vakıf kurulmadığını söyledi. Tan sözlerine şöyle devam etti: “Alım satım, taşınır taşınmaz mal kullanımı gibi konularda vakıf, bakanlık ile yetki paylaşacak. Böylece bakanlık dış baskıya açık hale gelecek. Maddi tasarrufları, finansal kararları bakanlık mı yoksa vakıf mı alacak? Bu net değildir. Kanunun yürürlüğe girmesi durumunda hazırlanıp işleme girecek vakıf senedinde dışişleri kültürü ve teamüllerine uymayacak. Diplomatlığın meslek adabıyla da uyuşmayacak birçok ticari faaliyetin vakıf faaliyetlerine dahil edilmesinin önü açılacaktır.”
İKTİDARA KADRO
Vakfın denetimine, bakanlık
dışından kişilerin getirilmesinin
ihtimal olduğunu dile getiren Tan,
“Maddeler incelenirken değinilecek
bir başka temel husus, bu vakfa
yükseköğretim kurumları açma
yetki verilmesinin planlanmasıdır.
Vakfa aktarılacak kaynaklarla
kurulması düşünülen sözde akademik
kurumların, iktidarın ideolojik
endoktrinasyonu (fikir telkin etme)
için faaliyet göstereceği ve bakanlığa
iktidar için makul kadroların
yetiştirilmesine hizmet edeceği
açıktır” diye konuştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Radikal adımlar atılmazsa...'
- Ece Üner'in 'Taha Hüseyin Karagöz' eleştirisi gündemde
- 'Ana hedef Recep Tayyip Erdoğan'
- 7 banka artık tek ATM'den hizmet verecek
- 2025'te dolar TL ne kadar olacak?
- Müdürün odasını bastı
- Emsal olacak bir karar: Kiracıya 55 günde jet tahliye!
- Erdoğan'dan 'operasyon' sonrası dikkat çeken açıklama
- Gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak!
- Fenerbahçe'den İsmail Kartal kararı!