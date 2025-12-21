DİSK 'gelirde adalet' için Ankara'ya yürüyor: 'Bu gelen işçinin ayak sesleri!'

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), gelirde adalet talebi ile 3 gün sürecek Ankara’ya yürüyüşüne başladı.

Yürüyüş, Kartal Neyzen Tevfik Meydanı’nda düzenlenen basın açıklaması ile başladı. Basın açıklamasında DİSK adına DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu konuşma yaptı.

Emekçiler, basın açıklamasının ardından Bülent Ecevit Kültür Merkezi’ne yürüdü. Yürüyüş sırasında işçiler “Ankara duy sesimizi bu gelen işçinin ayak sesleri” sloganları attı.

Gelirde ve vergide adalet taleplerini yineleyen Çerkezoğlu, “Bugün buradan, Kartal Beyazıt Tevfik Meydanı’ndan Ankara’ya doğru yola çıkıyoruz. Ancak bu yürüyüş yalnızca İstanbul’dan Ankara’ya atılan adımların yürüyüşü değildir. Bu yürüyüş, milyonların sesini, milyonların taleplerini Ankara’ya taşıma yürüyüşüdür” dedi.

‘BU BİR ONUR YÜRÜYÜŞÜ’

“Bu yürüyüş; işçilerin, emekçilerin, bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini üretenlerin, bu ülkenin geleceğini kuranların onur yürüyüşüdür” diyen Çerkezoğlu, “Bugün Türkiye’de öyle bir düzen kurulmuştur ki bu düzenin bütün çarkları zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapmak için dönmektedir. Bu düzen, yoksuldan alıp zengine; işçiden alıp patrona vermek üzere işlemektedir. Ücret politikalarından vergi sistemine kadar atılan her adımın hedefi aynıdır” ifadelerini kullandı.

‘HAK ETTİĞİMİZ PAYI ALAMIYORUZ’

Cumhuriyet’in 100 yıllık tarihinde, gelir dağılımı adaletsizliğinin en derin olduğu dönemden geçildiğini ifade eden Çerkezoğlu, “Hepimiz çalışıyoruz, hepimiz üretiyoruz; ancak ürettiğimiz değerden hak ettiğimiz payı alamıyoruz. Türkiye’nin bugün temel meselesi işte bu nedenle bölüşüm meselesidir” diye konuştu. Türkiye’de çalışarak üretilen toplam değerin 85 milyon insanı insanca yaşatmaya yeteceğini söylerken Çerkezoğlu, “Yeter ki adaletli bölüşelim. Gelirde adalet istiyoruz. Vergide adalet istiyoruz. Ülkede adalet istiyoruz” dedi.

‘ALIM GÜCÜ ERİDİ’

Türkiye’de çalışanların yarısından fazlasının asgari ücretle yaşamını sürdürdüğünü aktaran Çerkezoğlu, “Milyonlarca emekli ise asgari ücrete bile hasret bırakılmıştır. 16 bin lirayla yaşamaya mahkum edilen emekliler bu ülkenin gerçeğidir” ifadelerini kullandı.

Asgari ücretin 22 bin 104 lira olduğunu anımsatan Çerkezoğlu, “Ancak alım gücü olarak 6 bin liradan fazla erimiştir. Açlık sınırı 30 bin lirayı aşmış, yoksulluk sınırı 90 bin liraya dayanmıştır. Böylesi bir tabloda 2026 asgari ücreti konuşulurken, hedeflenen ama hiçbir zaman tutmayan yüzde 20–25’lik enflasyon oranlarının temel alınması, milyonları açlığa ve yoksulluğa mahkum etmek demektir” diye ekledi.