DİSK Kocaeli'den 'NATO' protestosu: 'Savaşa değil emekçiye bütçe'

"NATO'ya Hayır! Savaşa Değil Emekçiye, Silaha Değil Yaşama Bütçe!" başlıklı açıklamada, dünyada savaşların, silahlanma yarışının ve militarist politikaların ağır bedelini emekçilerin ödediği belirtildi. Artan savunma harcamalarının sosyal koruma sistemleri, eğitim, sağlık ve kamusal hizmetlere ayrılan kaynakları azalttığı ifade edildi.

Açıklamada, Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi'nde askeri harcamaların artırılması ve yeni güvenlik politikalarının ele alınacağına dikkat çekilerek, "Biz işçiler ve emekçiler olarak farklı bir dünyanın mümkün olduğunu haykırıyoruz" denildi.

DİSK, daha fazla silah yerine daha fazla iş, füze yerine okul, askeri harcamalar yerine hastane, savaş bütçeleri yerine insanca yaşam sağlayacak ücretler ve güçlü sosyal güvenlik sistemi talep etti. Savaşların bedelini işçilerin, emekçilerin, emeklilerin, kadınların ve gençlerin ödediği vurgulanırken, silahlanmaya ayrılan kaynakların işçinin ücretinden, öğrencinin eğitim hakkından ve halkın sağlık hizmetlerinden eksildiği ifade edildi.

Açıklamada, NATO Zirvesi'nin yalnızca dış politika değil aynı zamanda emek, demokrasi ve yaşam meselesi olduğu belirtilerek, Türkiye'de ve dünyada barışın, demokrasinin ve halkların kardeşliğinin savunulduğu kaydedildi.

DİSK ayrıca, NATO Zirvesi gerekçe gösterilerek Ankara'da uygulanan yasaklar ile gözaltı ve tutuklamalara tepki gösterdi. Demokratik özgürlüklerin, sendikal hakların, örgütlenme özgürlüğünün ve toplu pazarlık hakkının güvenlik gerekçesiyle sınırlandırılamayacağı vurgulandı.

Basın açıklaması, "NATO'ya hayır", "Emperyalist politikalara hayır", "Savaşa değil emekçiye bütçe", "Yaşasın işçilerin birliği", "Yaşasın halkların kardeşliği" sloganlarıyla sona erdi.