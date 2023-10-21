DİSK ‘vergide adalet’ talebiyle Kartal Meydanı’nda miting düzenledi: ‘Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınsın’

Yayınlanma: 21.10.2023 - 17:06

Güncelleme: 21.10.2023 - 17:06

DİSK'in düzenlediği miting için Marmaray’ın Başak durağı önünde bir araya gelen binlerce işçi, kortejler halinde miting alanına yürüdü. Çok sayıda siyasi parti ve demokratik kitle örgütünün katıldığı mitingde, üniversite öğrencilerinin de ilgisi yoğundu. Sık sık, “İnadına sendika inadına DİSK”, “Gelirde adalet, vergide adalet”, “Filistin halkı yalnız değildir” “İşçilerin birliği sermayeyi yenecek”, “Direne direne kazanacağız”, sloganlarını atan kitle, miting alanını doldurdu.

'KAŞIKLA VERİP KEPÇEYLE ALIYORLAR'

DİSK Yönetim Kurulu üyeleri “Filistin’e özgürlük” yazılı pankartla kalabalığı selamladı. Bunun ardından DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, konuşmasının başlangıcında işçiler, emekçiler, emekliler, gençler, kadınlar ve çocukları selamladı. Filistin direnişine de selam gönderen Çerkezoğlu, ‘Vergide adalet’ talebini yinelemek için Kartal Meydanı’nda olduklarını ifade etti. Çerkezoğlu, “Önümüzdeki ay, asgari ücretin belirlenmesi sürecinde gelirde adalet mücadelesinin bayrağını yükselteceğiz. Cumhuriyet’in 100’üncü yılında tarihimizin en ağır bölüşüm krizini yaşıyoruz. Ülkemizde gelir dağılımı hızla bozuluyor. Düşük ücretler ve yüksek enflasyon yüzünden alım gücümüz düşüyor. Sendikalaşmanın, grev yapmanın ve hak aramanın önündeki engellerle sömürü her gün biraz daha katmerleniyor. Grev yasaklamakla övünen otoriter bir zihniyetin yönettiği ülkemizde zengin daha zengin olurken, milyonlar yoksullaşıyor. Tüm bunlar yetmezmiş gibi adaletsiz vergi sistemi nedeniyle kaşıkla verdiklerini kepçeyle geri alıyorlar” dedi.

'CEBİMİZE EL UZATTILAR'

Yılın ilk altı ayında tüm tüketim malzemelerine zam gelirken emekçilerin de giderek yoksullaştığını ifade eden Çerkezoğlu, “Çoğumuzun ücret artışları TÜİK’in bastırılmış enflasyon rakamlarının bile altında kaldı. Peki ülkeyi yönetenler ne yaptı? Gerçek enflasyonun altında kalan ücret artışlarını dahi emekçilere çok gördüler. KDV, ÖTV gibi dolaylı vergileri artırarak cebimize el uzattılar. KDV gibi dolaylı vergiler bir ülkede ne kadar fazlaysa, o ülkede vergi sistemi o kadar adaletsizdir. Çünkü tüketimden alınan vergiyi işçi de patron da, zengin de fakir de aynı oranda öder. Çok kazananla az kazanan aynı vergiyi verir. Bu adaletsizliktir” dedi.

'ELLERİ EMEKÇİNİN CEBİNDE'

Vergi düzenindeki adaletsizliklere değinen Çerkezoğlu, “İşverenlerden az vergi al, şirketlerin vergisine af çıkar, zenginlerin vergi borcunu ertele, yandaşların vergi borcunu sıfırla… Peki nasıl dönecek bu devletin bütçesi diye sorunca da dön dolaş işçinin, emekçinin, emeklinin, bizim cebimize el at. Memlekette öyle bir çark kurulmuş ki devlet dönüyor dolaşıyor yine elini bizim cebimize atıyor. Şirketler, zenginler, patronlar için vergi kaçırmanın bir yolu hep açık bırakılıyor. Onlar buna vergi kaçırmak demiyor, vergiden kaçınmak diyor. İşçiler ise daha ücretlerini almadan peşin peşin gelir vergisi ödüyor. Üstelik bu gelir vergisinin oranları çok yüksek. En düşük vergi diliminde yüzde 15’ten vergi ödemeye başlıyoruz” diye konuştu.

'REKOR KARLARA BAKIN'

Vergi diliminin düşük tutulmasının emekçilere olumsuz yansıdığını ifade eden Çerkezoğlu, “Bakın vergi dilimlerinin bile isteye düşük belirlendiğini, devletin resmi rakamları da gösteriyor. İktidar daha fazla vergi alacağı birilerini arıyorsa işçilerin cebine odaklanmaktan vazgeçsin ve bir etrafına baksın. Banka bilançolarına baksın, şirketlerin rekor karlarına baksın. Zenginleşenler orada, işçiler arasında değil” ifadelerini kullandı.

'YASA TEKLİFİ HAZIRLADIK'

İktidara seslenen Çerkezoğlu, “Sizin göreviniz yoksuldan alıp zengine vermek değildir. Ülkeyi yönetenlerin görevi işçilerin, emekçilerin, emeklilerin alım gücünü korumaktır; gelirde ve vergide adaleti sağlamaktır” dedi. Vergide adaletin sağlanması için bir yasa teklifi taslağı hazırladıklarını söyleyen Çerkezoğlu, “Bu yasa taslağı Meclis’teki siyasi partilere sunduk. Buradan, Kartal Meydanı’ndan bir kere daha sesleniyoruz: Vergide adalet yasamız acilen Meclis’ten geçmelidir” dedi.

Çerkezoğlu, vergide adaletin sağlanabilmesi için atılması gereken adımları şu şekilde sıraladı:

*Ücretlerden ve tükettiklerimizden değil, kardan, ranttan, faizden daha fazla vergi alınmalıdır.

*Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmalıdır.

*Gelir vergisi ilk dilim oranı ücretlilerde yüzde 10’a düşürülmelidir.

*Vergi tarife dilimleri en az yeniden değerleme oranı veya asgari ücret artış oranı kadar artırılmalıdır.

*Asgari ücret vergi istisnası çalışanlar lehine yeniden düzenlenmelidir.

*Patronlara sağlanan 5 puan SGK prim desteği işçilere de sağlanmalıdır.

*Damga vergisi tümüyle kaldırılmalıdır.