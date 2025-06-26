'Divan başkan vekili olarak uyarıyorum' dedi: CHP'li Mahmut Tanal'dan sert kurultay açıklaması

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, partisinin olağan kurultayına yönelik iptal davasına ilişkin kamuoyunda ortaya çıkan iddialara yazılı açıklama ile yanıt verdi.

Olağan Kongre’de Divan Başkan Vekili olarak görev yaptığını anımsatan Tanal, uyarılarda bulundu.

"BU KURULLARI YOK SAYMAK NE DEMEKTİR?"

X hesabından açıklama yapan Mahmut Tanal, şunları yazdı:

"Cumhuriyet Halk Partisi’nin Olağan Kurultayı’nı bir Asliye Hukuk Mahkemesi kararıyla iptal ettirmek istemek, yalnızca hukuka değil, halkın iradesine, seçim hukukuna ve demokrasinin bütün kurallarına açıkça meydan okumaktır!

Bugün görevde olan tüm belediye başkanlarımız,

belediye meclis üyelerimiz,

il genel meclisi üyelerimiz;

Genel Başkanımız, Parti Meclisimiz ve MYK’mız tarafından yetkiyle, usulüne uygun şekilde aday gösterilmiş, halkın oyuyla seçilmiştir.

Şimdi dönüp bu kurulları yok saymak ne demektir?

Bu;

O adaylıkları geçersiz saymaktır,

O seçimleri tartışmaya açmaktır,

Halkın iradesiyle göreve gelmiş seçilmişleri hukuksuz ilan etmektir!

Eğer kurultayın iptali yönünde bir karar alınırsa;

bu karar, sadece partiyi değil, Türkiye’deki yerel demokrasiyi çökerten bir zincirleme etki yaratacaktır:

Tüm adaylıklar tartışmalı hale gelir.

Belediye başkanlarımızın meşruiyeti sorgulanır.

Partinin tüm kurulları yok sayılır.

Türkiye’de seçim hukukuna güven kalmaz!

Açık ve net ifade ediyorum:

Siyasi Partiler Kanunu’nun 21. maddesi,

Anayasa’nın 79. maddesi ve

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri Hakkındaki Kanun’un 112. maddesi uyarınca;

siyasi partilerin iç seçimleri sadece seçim kurullarının denetiminde yürütülür.

Asliye hukuk mahkemelerinin bu sürece müdahalesi hukuken mümkün değildir.

Seçim hukukunda geri vites yoktur!

Kurultay iptali gibi bir karar, hem siyasi hem hukuki açıdan yok hükmündedir!

CHP’yi mahkeme salonlarında yıpratmaya çalışanlar, AKP’nin yıllardır yapamadığını içeriden yapmaya çalışanlardır!

Bu kumpaslara geçit vermeyeceğiz!

Bu parti mahkeme salonlarında değil, savaş meydanlarında kuruldu ve yine halkla yoluna devam edecektir!

Cumhuriyet Halk Partisi’ni içeriden çökertmeye çalışan herkes bilsin:

Halkın seçtiğini yok saymak, sizi partili değil; sarayın aparatı yapar.

Halkın iradesini savunmak, bu partiyi savunmaktır!

Ve biz bu mücadeleden asla geri adım atmayacağız!"