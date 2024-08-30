Diyanet bu yıl da şaşırtmadı: 30 Ağustos'ta Atatürk yok!

Yayınlanma: 30.08.2024 - 10:33

Güncelleme: 30.08.2024 - 10:35

Diyanet İşleri Başkanlığı, geçmiş yıllarda da görüldüğü gibi cuma hutbelerinde resmi bayramlarıyla ilgili verdiği mesajlarda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün ismine yer vermedi. 30 Ağustos Zafer Bayramı'na denk gelen cuma hutbesinde Atatürk'ün ismi anılmadı.

Diyanet bugün için yayımladığı 'Bizi biz yapan, bizi millet kılan ruh' başlıklı hutbede 30 Ağustos Zafer Bayramına ilişkin şu ifadelere yer verdi:

''Bedir’den Malazgirt’e; Çanakkale’den 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi’ne; 15 Temmuz’dan günümüze kadar î’lây-i kelimetullah aşkıyla üzerinde özgürce yaşayabileceğimiz bir vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi, ahirete irtihal eden kahraman gazilerimizi ve devlet büyüklerimizi rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyorum. Hutbemi, İstiklâl Marşımızın aziz milletimize ebedi istiklâli müjdelediği şu mısra ile bitiriyorum: Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet; Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklâl!.''

Diyanet'in hutbenin herhangi bir yerinde Atatürk'ün ismine bu yıl da yer vermediği görüldü.

HUTBEDE ANMADILAR, MESAJDA YER VERDİLER

Diyanet'in sosyal medya hesabından yayımlanan bayram mesajında hutbenin aksine Atatürk'e ve silah arkadaşlarına yer verildi. Mesajda, "Bu vesileyle Büyük Taaruzun Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere onun tüm silah arkadaşlarını, istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını ve bu toprakları bizlere vatan kılan ecdadımızı şükran ve minnetle yad ediyoruz. Geçmişten bugüne vatanımız, dinimiz, ezanımız, bayrağımız istiklal ve istikbalimiz uğruna canlarını feda eden şehitlerimize ve ahirete irtihal eden gazilerimize Allah'tan rahmet ve mağfiret diliyoruz." denildi.

Mesajda şu ifadeler kullanıldı:

Tarihimizin en büyük kahramanlık destanlarından biri olan 30 Ağustos Zaferi'nin 102. sene-i devriyesini idrak etmenin onur ve heyecanı içindeyiz. Bugün, sarsılmaz bir imanla vatanımız, bayrağımız, hürriyetimiz ve mukaddes değerlerimiz uğrunda mücadele edenlerin aziz hatıralarını bir kez daha iftiharla yad ettiğimiz gündür.

"KAHRAMANCA DİRENEN MİLLET"

30 Ağustos Zaferi, vatan topraklarını işgal etmeye gelen sömürge kuvvetlerine karşı kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla yekvücut olarak kahramanca direnen milletin tarihe altın harflerle yazdığı bir destanın adıdır.

Büyük zorluluklar ve imkansızlıklar içinde kazanılan bu şanlı zafer, aynı zamanda milletimizin vatanından, bayrağından, dininden, mukaddesatından asla vazgeçmeyeceğinin tüm dünyaya ilandır. Hiç şüphesiz bu büyük zaferin ardında, ecdadımızın sarsılmaz imanı, muhteşem cesareti ve hürriyetine meftun asil karakteri yer almaktadır. Bilinmelidir ki her karışı şüheda kanıyla yoğrulmuş bu topraklar, gönderde dalgalanan ay yıldızlı al bayrağımız ve gök kubbede yankılanan ezan sesleriyle ilelebet bizlere vatan olmaya devam edecektir.

"NESİLLERE AKTARMAK ZORUNDAYIZ"

30 Ağustos Zaferi gibi nice zaferlerle dolu şanlı tarihimiz, bizler için bir kıvanç vesilesi olduğu kadar omuzlarımıza önemli bir sorumluluk da yüklemektedir. Bu bağlamda en temel sorumluluğumuz, ecdadımızın verdiği mücadelenin dayanak noktalarını muhafaza ederek birlik beraberliğimizi pekiştirmek ve coğrafyamızda yaşanan kaos, tefrika ve savaşların ardındaki planları doğru okuyarak milletimizin huzuru, ülkemizin bütünlüğü ve geleceğimizin teminatı için var gücümüzle çalışmaktır. Bunun için öncelikle 30 Ağustos'u bir zafere dönüştüren o güçlü inancı canlı tutmak ve nesilden nesle aktarmak zorundayız.

BAYRAM MESAJINDA ATATÜRK'Ü ANDI

Bu vesileyle Büyük Taaruzun Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere onun tüm silah arkadaşlarını, istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını ve bu toprakları bizlere vatan kılan ecdadımızı şükran ve minnetle yad ediyoruz. Geçmişten bugüne vatanımız, dinimiz, ezanımız, bayrağımız istiklal ve istikbalimiz uğruna canlarını feda eden şehitlerimize ve ahirete irtihal eden gazilerimize Allah'tan rahmet ve mağfiret diliyoruz.

Aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor, vatanımızı, milletimizi, devletimizi ilelebet payidar eylemesini Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz. Allah bizlere bu güzel vatanımızda daima birlik ve beraberlik içinde özgürce ve kardeşçe yaşamayı nasip eylesin.