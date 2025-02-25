Diyanet, bürokrasiye de el attı, kamu çalışanlarına eğitim verecek...

Yayınlanma: 25.02.2025 - 16:25

Güncelleme: 25.02.2025 - 17:17

Bina yenileme çalışmaları nedeniyle hasta bakımı ve sağlık eğitim verecek yer bulmakta sıkıntı yaşayan İstanbul Üniversitesi, İstanbul (Çapa) Tıp Fakültesi içinde Kuran kursu açılmasının ardından bu kez de kamuda çevrimiçi Kuran kursu eğitimlerinin başladığı öğrenildi. Gelir İdaresi Başkanlığı’na bağlı defterdarlıklarda Kuran kursu eğitimi verilmesi için talimat gönderildiği ortaya çıktı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kuruma gönderilen yazıyla, ilgili müdürlüklerlere bu eğitimler hakkında bilgi verilmesi istendi. Cumhuriyet, söz konusu talimatın ayrıntılarına ulaştı ve Diyanet’in etki alanını ne kadar genişlettiğini gözler önüne serdi.

KAMU ÇALIŞANLARINA ÇEVRİMİÇİ EĞİTIM

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın imzasıyla 31 Ocak’ta kamu kurumlarına Kuran kursu eğitimlerine yönelik bir yazı gönderdi. Yazıda; Kuran ve dini bilgiler eğitimi almak isteyen; ancak mesai saatleri içinde yüz yüze eğitimlere katılma olanağı bulunmayan kamu çalışanları için hafta içi 17.00-22.00 saatleri arasında veya hafta sonları eğitim verilebilecek bir izlence oluşturulduğunu bildirdi. Söz konusu eğitim izlencesi kapsamında; Kuran, akaid (dinde inanılması gereken esasların bütünü), siyer (İslamlık elçisinin yaşamı), tefsir (Kuran’ın surelerini açıklayan görüşler), hadis (İslamlık elçisinin sözleri, fiilleri ve önerileri) ve ilmihal (temel dini bilgileri içeren el kitapları) eğitimlerinin verildiği kaydedildi. Yazıda hafta sonu yüz yüze eğitime katılmak isteyenler için bulundukları yere en yakın Kuran kursu ve/veya müftülüğe başvurmaları, çevrimiçi eğitime katılmak isteyenlerin ise Diyanet’in resmi sayfasındaki ilgili başvuru alanından başvuru yapmaları gerektiği bildirildi.

BAKANLIK HEMEN HAREKETE GEÇTİ

Diyanet’in bu yazısının ardından; Hazine ve Maliye Bakanlığı ise hemen harekete geçti. Bakanlığa bağlı Personel Genel Müdürlüğü; 6 Şubat’ta aralarında gündeme gelen İstanbul Defterdarlığı’yla birlikte 81 kent defterdarlığına, bakanlık personeline gerekli duyurunun yapılması talimatını verdi. Böylece, bakanlık Diyanet’in Kuran ve dini bilgiler eğitimlerini tüm defterdarlık çalışanlarına vermesinin önünü açtı. Bunun üzerine İstanbul Defterdarlığı ise 12 Şubat’ta müdürlüklerine “gereğinin yapılması talimatını” gönderdi.

Söz konusu izlence kapsamında; yüz yüze eğitimler 3 Şubat’ta, çevrimiçi eğitimler ise 10 Şubat’ta başladı.