Diyanet, cuma hutbesinde Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünü kutladı: Atatürk'ü yine anmadı!

Diyanet bu haftaki cuma hutbesini “Hak ve hakikatin temsilcileri: Peygamberler (elçi)” başlığı ile yayımladı.

Hutbede önümüzdeki çarşamba gününün Çanakkale Zaferi’nin yıldönümü olduğu anımsatıldı.

ANAFARTALAR KAHRAMANI ANILMADAN ÇANAKKALE KUTLAMASI!

Diyanet ulusal günlerde Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü anmama geleneğini bu hutbesinde de sürdürdü. Anafartalar Kahramanı Yarbay Mustafa Kemal’i anmayan Diyanet, hutbesinde; “Önümüzdeki Çarşamba günü Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünü idrak edeceğiz. Bu vesileyle aziz şehitlerimize, ebedi âleme irtihal eden kahraman gazilerimize Yüce Rabbimizden rahmet diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Çanakkale’de yarbay rütbesiyle görev alan Mustafa Kemal; Arıburnu, Conkbayırı ve Anafartalar’da üstün askeri dehasıyla zaferin kazanılmasında kilit rol oynamıştı.