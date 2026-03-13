Cumhuriyet Gazetesi Logo
Diyanet, cuma hutbesinde Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünü kutladı: Atatürk'ü yine anmadı!

13.03.2026 12:39:00
Aytunç Ürkmez
Diyanet bu haftaki cuma hutbesinde Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünü kutladı; ancak hutbede Anafartalar Kahramanı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e yer verilmedi.

Diyanet bu haftaki cuma hutbesini “Hak ve hakikatin temsilcileri: Peygamberler (elçi)” başlığı ile yayımladı.

Hutbede önümüzdeki çarşamba gününün Çanakkale Zaferi’nin yıldönümü olduğu anımsatıldı.

ANAFARTALAR KAHRAMANI ANILMADAN ÇANAKKALE KUTLAMASI!

Diyanet ulusal günlerde Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü anmama geleneğini bu hutbesinde de sürdürdü. Anafartalar Kahramanı Yarbay Mustafa Kemal’i anmayan Diyanet, hutbesinde; “Önümüzdeki Çarşamba günü Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünü idrak edeceğiz. Bu vesileyle aziz şehitlerimize, ebedi âleme irtihal eden kahraman gazilerimize Yüce Rabbimizden rahmet diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Çanakkale’de yarbay rütbesiyle görev alan Mustafa Kemal; Arıburnu, Conkbayırı ve Anafartalar’da üstün askeri dehasıyla zaferin kazanılmasında kilit rol oynamıştı. 

