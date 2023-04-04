Diyanet fikir değiştirdi: Fetva kurulu seccade için önce ‘kutsiyeti yok’ sonra ‘saygısızlık’ dedi
Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun çektirdiği bir fotoğrafta yerde seccade olması tartışma yarattı.
İktidar kanadı fotoğraf üzerinden Kılıçdaroğlu’nu eleştirirken Diyanet’in fetva hattı olan ALO 190 üzerinden dün sabah saatlerinde verilen bir yanıtta, seccadeye basmanın günah olmadığı belirtilerek “Bütün yerler insana mescittir. Seccadenin özelliği, kutsiyeti yok” denildi. Ancak söz konusu yanıtın gündeme gelmesinden sonra gazetemizin ulaştığı ALO 190 hattındaki fetva görevlisi, bu kez seccadeye basmanın “hakaret” olduğunu savundu.
NİYET ÖNEMLİ
“Seccadenin dindeki yeri nedir” sorusu yöneltilen görevli, şunları kaydetti: “Seccade, kutsal bir şey değil. Manevi anlamı var. Namaz kılmak için kullandığımız bir şeye basmak, niyet meselesi. Niyeti ne olursa olsun iyiye yoramayız. O yüzden iyi bir davranış değil. İnanca saygısızlık. Yahudilerin altı kollu şamdanını tutsam, ayağımın altına alsam Yahudiler başıma üşüşür. ‘Kutsal sembolümüz’ der. Derim ki ‘Mum yaktığımız şamdan, ayağımın altına alıyorum, ne olacak?’ ‘Hayır’ derler. Temiz olsun diye secdade serilmişse ve üzerine basılmışsa, hakaret vardır.”
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