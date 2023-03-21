Diyanet harcamaya doyamadı

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 04:00

2022’deki bütçe uygulama sonuçlarına göre Diyanet'in başlangıç ödeneği 16.1 milyar liraydı. Ancak ödenek tutarı yıl içinde yapılan eklemelerle 23.3 milyar liraya çıktı.

Yıl sonu gerçekleşen harcama ise 23 milyar 552 milyon liraya çıktı. Böylece kurumun başlangıç ödeneği ile yıl sonu harcaması arasındaki fark yüzde 46.8’e ulaştı. En büyük harcama kalemini ise personel giderleri oluşturdu. Başkanlığın giderler kalemindeki harcamaları da dikkat çekti. Personele yönelik yapılan harcırah/yolluk gideri 2022’de 157 milyon 709 bin lira oldu. Bu tutar 2021’de 77 milyon liraydı. Böylece yolluk harcaması da yüzde 104 arttı.

İKİYE KATLADI

2021’de 959 bin lira olan temsil ve tanıtma giderleri de 2022’de katlandı ve 1 milyon 696 bin liraya çıktı. Vakıf ve derneklere, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar adı altında yapılan transfer tutarı da 2022’de arttı ve 127 milyon 936 bin liraya çıktı. Raporda, eğitimcilerin “okulöncesi eğitimin yerine geçirilmek istendiği” gerekçesiyle eleştirdiği, Diyanet’in de “okulöncesi, bir nevi kreş” tanımlamasını yaptığı 4-6 yaş grubu Kuran kurslarına ilişkin bilgilere de yer verildi. Buna göre 2021-2022 döneminde toplam 168 bin 439 öğrenci bu kurslara gitti. Bu sayı 2021’de 105 bin 369 olmuştu.

GENÇLİĞE ULAŞAMADIK

Raporun “zayıflıklar” başlıklı kısmında kurumun zayıflıkları da sıralandı. “Hizmet alanlarının bir kısmına yönelik uzman eksikliği bulunduğu” aktarılan raporda, din hizmeti ve yaygın din eğitimi sunan personelin bir kısmında formasyon eksikliği olduğu itiraz edildi. Ayrıca tepki çeken fetvalara atıf yapılarak “kişilerin durumuna özel verilen fetvaların istismara elverişli olduğu” savunuldu. Gençliğe yönelik hizmetlerde arzu edilen seviyeye ise ulaşılamadığı kaydedildi.