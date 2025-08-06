Diyanet'in hutbesine tepki gösteren yazar: 'Başörtümle vedalaşıyorum'

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın geçen hafta hazırladığı, yurttaşların giyim kuşam özgürlüğünü açıkça hedef alan Cuma hutbesine feminist yazar Berrin Sönmez'den dikkat çeken bir tepki geldi.

Sönmez, söz konusu hutbeye tepki olarak başörtüsünü çıkaracağını açıkladı. Sönmez, Medyascope'da yer alan yazısında kararını şu ifadelerle duyurdu:

"Başörtüsü zorunluluğu getirilmesi ihtimaline karşı şimdiden başımı açıyorum. Yazının bu hasbihal kısmı okurlar için, uzaktan bakanlar için çalkantılı, gel-gitli, kararsız bir yaşam öyküsü olarak görülebilir. Hiç sakıncası yok düşünce özgürlüğüne saygılıyım. Kimseden de saygı ya da onay beklemiyorum. Sadece gerekli olan tepkinin uygun zamanını kaçırmak istemediğim için başörtümle vedalaşıyorum. Bir kişi bir anlam ifade etmeyebilir ama bir kişi olarak safım belli olur. Diyanetin ve iktidarın gittiği yolu, zulmün yolunu reddediyorum. Siz zalimlerdenseniz ben sizden değilim."

Diyanet'in 'Haya ve Edep' başlıkları ile hazırlanan hutbesinde, kısa giyinmenin "hayasızlık" olduğu ve kısa giyinenlerin "Allah'ın emrini ihlal ettiği" öne sürülmüş ve "Ahlak ve edep ölçülerinin çiğnenmesine sessiz kalan herkes büyük bir vebal altındadır" denilmişti.