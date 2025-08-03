HKP'den Diyanet'in cuma hutbesine suç duyurusu: Giyim tarzı hedef alındı

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) MYK üyesi Pınar Akbina Karaman, cuma hutbesinde ''kadınların giyim tarzının hedef alınması'' nedeniyle Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Din İşleri Genel Müdürü Şaban Kondi ve hutbeyi okuyan imamlar hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

HKP avukatları, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Din İşleri Genel Müdürü Şaban Kondi ve hutbeyi okuyan imamlar hakkında Anayasa'nın 2. maddesine aykırı hareket ederek, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "suç işlemeye tahrik suçu", "görev sırasında din hizmetlerini kötüye kullanma" ve "Anayasa'yı ihlal" suçlarını işlediklerini ileri sürerek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

HKP MYK üyesi avukat Pınar Akbina Karaman, hutbeyi "laikliğe ve kadın haklarına açık bir saldırı olarak'' nitelendirdi.

Cuma hutbesinde geçen "ahlak ve edep ölçülerinin çiğnenmesine sessiz kalanlar büyük bir vebal altındadır" ifadelerinin ''halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiğini'' kaydeden Karaman, bu dilin doğrudan kadınlara yönelik fiziksel saldırıları meşrulaştırabileceği uyarısında bulundu.

Karaman, "Başı açık, pantolonlu, kısa kollu giyinen, dövme yaptıran ya da estetik yaptırmış kadınların kamusal alanda saldırıya uğramasının önü bu hutbeyle açılmıştır" dedi.

Pınar Akbina Karaman, HKP'nin laiklik ve kadınların özgürlüğü için mücadele etmeye devam edeceğini vurgulayarak, "Laikliğin yılmaz savaşçıları olarak buradayız. Laiklik ilkesini savunmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz" diye konuştu.