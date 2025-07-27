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Diyanet’in Mekke sorumlusunun rüşvet aldığı iddiası: Soruşturma başlatıldı

Diyanet’in Mekke sorumlusunun rüşvet aldığı iddiası: Soruşturma başlatıldı

27.07.2025 16:16:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Diyanet’in Mekke sorumlusunun rüşvet aldığı iddiası: Soruşturma başlatıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı, teşkilatın Mekke sorumlusuna ait olduğu iddia edilen rüşvet içerikli video hakkında inceleme başlattı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Mekke Sorumlusu Ahmet Daştanbek’in yer aldığı görüntüler gündem oldu.

Sosyal medyada paylaşılan ve Daştanbek’in para sayma görüntülerini içeren videonun, “Rüşvetin belgesi” olduğu öne sürüldü.

Diyanet İşleri Başkanlığı sosyal medya hesabından, video görüntüleriyle ilgili açıklama paylaşıldı.

Başkanlığın açıklamasında, olayla ilgili müfettiş görevlendirildiğini ve konunun titizlikle incelendiği bildirildi.

Başkanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı Sosyal medya platformlarında bir görevlimize ait olduğu iddia edilen video görüntüsü ile ilgili olarak Başkanlığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Görevlendirilen müfettişler tarafından konu titizlikle incelenmektedir."

İlgili Konular: #Rüşvet #Diyanet İşleri Başkanlığı

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