Jinekolog sordu, Diyanet'ten yanıt geldi: 'Kızlık zarı dikimi yapabilirsiniz'





Sunucu Emel Özuğur'un Youtube kanalında konuk olan bir jinekolog, kimi kadın hastalarının "kızlık zarı diktirme" talepleriyle ilgili Diyanet'ten aldığı yanıtı açıkladı.

Diyanet'e "Kızlık zarı diktirmek isteyen kızlarımız var. Bu talebe cevap verirsek benim açımdan günah olur mu?" diye sorduğunu belirten Muhine Yücel isimli jinekolog, buna karşılık aldığı yanıtı da "Diyanet de duymak istediğim bir şey söyledi" diyerek şöyle aktardı:

'Kişinin o zamana kadar yaptıkları kişiyle Allah arasındadır. O saatten sonraki hayatı karşısındakini bağlamaz. O yüzden yapabilirsiniz. Çünkü kişinin problemi çözülmezse ve sonraki hayatı da kişiye zindan edilecekse niye yapmayalım değil mi?' Bu cevabı alınca çok rahatladım."