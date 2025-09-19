Cumhuriyet Gazetesi Logo
Diyanet'in yeni başkanı Safi Arpaguş: 'Türkiye Yüzyılı ve Terörsüz Türkiye ideali, bu kurum sayesinde vücut bulacak'

19.09.2025 13:24:00
Görev süresi dolan Ali Erbaş'ın yerine Diyanet İşleri Başkanı olarak atanan Safi Arpaguş "Türkiye Yüzyılı ve Terörsüz Türkiye ideali, bu kurum ve fedakar neferlerinin çaba ve gayretleri sayesinde vücut bulacaktır" dedi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Diyanet İşleri Başkanlığına 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş atanmıştı. Yapılan devir teslim töreninde 18. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'a görev tesliminde bulundu. 

Arpaguş, törende yaptığı konuşmada, "Diyanet İşleri Başkanlığımızın üstlendiği vazife, yalnızca idari bir görev değil aynı zamanda ilim, irfan ve hikmetle yoğrulmuş bir sorumluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Kur'an'ın aydınlığı, sevgili Peygamber'imizin sünneti ve rehberliğinde milletimizin dini hayatına rehberlik eden bu kurum, tarih boyunca olduğu gibi bugün de toplumumuzun birlik, beraberlik ve kardeşliğini pekiştiren müstesna bir mihver olmuştur" ifadelerini kullandı.

İKTİDARIN SLOGANLARINI KULLANDI

"Bilgi, ahlaktan yoksunlaştıkça insanlık değer kaybetmektedir. Eğitimin ruhundan, ilmin mana ve gayesinden mahrum bırakılan nice genç, bağnazlık, şiddet ve teröre savrulabilmektedir. Bu hususta hepimize düşen sorumluluk, öncelikle doğru bilginin ve sağlam kaynağın peşine düşmek, ilmi ehil ellerden almak, sonradan öğrendiğimiz ile amel etmektir"  diyen Arpaguş, sözlerinin devamında, AKP'nin sloganı olan "Türkiye Yüzyılı" ve Cumhur İttifakı'nın yürüttüğü "Terörsüz Türkiye" isimli sürece de vurgu yaparak "Türkiye Yüzyılı ve Terörsüz Türkiye ideali, sloganı 'yeryüzünde iyilik hakim oluncaya kadar' olan bu kurum ve fedakar neferlerinin çaba ve gayretleri sayesinde vücut bulacaktır" dedi. 

Arpaguş, görevi kendisine veren AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da şükranlarını sundu.

 

