Diyanet'in en tartışmalı dönemiydi... Ali Erbaş'tan geriye akıllarda neler kaldı?

Diyanet İşleri Başkanlığı’na 2017 yılında atanan Ali Erbaş’ın 8 yıllık görev süresinin dolmasının ardından yerine İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı.

FAHİŞ HARCAMALAR, KADINLARI HEDEF ALAN HUTBELER...

Erbaş; akıllarda lüks araba tartışmaları, beş yıldızlı otel toplantıları, VIP umre ziyaretleri ve fahiş harcamalar kaldı.

Öte yandan Cuma hutbeleri ile özellikle kadınların yaşam biçimleri, kazanımları ve özgürlük alanlarına müdahaleyi meşrulaştırması ile bilinen Erbaş'ın gidişi, kendi mahallesinde de olumlu karşılandı.

"HİÇBİR BAŞKAN DÖNEMİNDE DİYANET BÖYLE YIPRANMAMIŞTI"

AKP'li Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Erbaş'ı şu sözlerle eleştirdi:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın görev süresini uzatmadı. İyi yaptı, imzasına sağlık. Hiçbir başkan döneminde Diyanet böyle yıpranmamıştı.

Yerine atanan İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş’a yeni görevi Diyanet İşleri Başkanlığı’nda başarılar diliyorum. İnşallah, koltuğuna güç katar, hayırlı işlere vesile olur, kurumun itibarını yüceltir, mazlumun mağdurun sesi olur."