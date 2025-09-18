Cumhuriyet Gazetesi Logo
Diyanet'in en tartışmalı dönemiydi... Ali Erbaş'tan geriye akıllarda neler kaldı?

Diyanet'in en tartışmalı dönemiydi... Ali Erbaş'tan geriye akıllarda neler kaldı?

18.09.2025 14:33:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Diyanet'in en tartışmalı dönemiydi... Ali Erbaş'tan geriye akıllarda neler kaldı?

Diyanet'in en tartışmalı dönemine imza atan ve adı sık sık skandallarla anılan Ali Erbaş dönemi sona erdi. Erbaş'tan geriye lüks araba tartışmaları, beş yıldızlı otel toplantıları, VIP umre ziyaretleri ve fahiş harcamalar kaldı. Muhalefetin yanı sıra kendi mahallesinde de sıkça eleştirilen Erbaş için AKP'li Şamil Tayyar da "Hiçbir başkan döneminde Diyanet böyle yıpranmamıştı" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’na 2017 yılında atanan Ali Erbaş’ın 8 yıllık görev süresinin dolmasının ardından yerine İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı.

FAHİŞ HARCAMALAR, KADINLARI HEDEF ALAN HUTBELER...

Erbaş; akıllarda lüks araba tartışmaları, beş yıldızlı otel toplantıları, VIP umre ziyaretleri ve fahiş harcamalar kaldı. 

Öte yandan Cuma hutbeleri ile özellikle kadınların yaşam biçimleri, kazanımları ve özgürlük alanlarına müdahaleyi meşrulaştırması ile bilinen Erbaş'ın gidişi, kendi mahallesinde de olumlu karşılandı.

"HİÇBİR BAŞKAN DÖNEMİNDE DİYANET BÖYLE YIPRANMAMIŞTI"

AKP'li Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Erbaş'ı şu sözlerle eleştirdi:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın görev süresini uzatmadı. İyi yaptı, imzasına sağlık. Hiçbir başkan döneminde Diyanet böyle yıpranmamıştı.

Yerine atanan İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş’a yeni görevi Diyanet İşleri Başkanlığı’nda başarılar diliyorum. İnşallah, koltuğuna güç katar, hayırlı işlere vesile olur, kurumun itibarını yüceltir, mazlumun mağdurun sesi olur."

İlgili Konular: #diyanet #Ali Erbaş #eleştiri #skandal

İlgili Haberler

Medeni Kanun'a aykırı cuma hutbesine CHP'li Gülizar Biçer Karaca'dan sert tepki: 'Erdoğan ve Erbaş'ın Diyanet’i...'
Medeni Kanun'a aykırı cuma hutbesine CHP'li Gülizar Biçer Karaca'dan sert tepki: 'Erdoğan ve Erbaş'ın Diyanet’i...' CHP'li Gülizar Biçer Karaca, bugünkü cuma hutbesinde kız çocukları ve kadınların miras hakkını hedef alan Diyanet'e tepki göstererek, "Diyanet, kendi anayasal sınırlarını aşarak milletin hukukuna parmak uzatma cüretini derhal bırakmalı, haddini aşmamalı" dedi.
Resmi Gazete'de yayımlandı... Diyanet'te Ali Erbaş devri bitti: Atanan başkan belli oldu
Resmi Gazete'de yayımlandı... Diyanet'te Ali Erbaş devri bitti: Atanan başkan belli oldu Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Ali Erbaş dönemi sona erdi. Başkanlığa, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı.
Tartışmalı hutbeler, lüks makam aracı, yurtdışı gezileri... Ali Erbaş dönemi sona eriyor
Tartışmalı hutbeler, lüks makam aracı, yurtdışı gezileri... Ali Erbaş dönemi sona eriyor Görev süresi 17 Eylül’de sona erecek olan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sekiz yılı aşan başkanlığı boyunca Kadir Mısıroğlu ziyaretinden lüks makam aracına, yurtdışı gezilerinden yakınlarına sağladığı imtiyaz iddialarına kadar çeşitli konularda eleştirilere muhatap oldu.