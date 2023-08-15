Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kendisine yapılan hutbe eleştirilerine tepki gösterdi

Yayınlanma: 15.08.2023 - 04:00

Güncelleme: 15.08.2023 - 04:00

Diyanet’in 4 Ağustos tarihli cuma hutbesinin son kısmında yer alan “İşyerlerimizdeki mesai saatlerini, okullarımızdaki ders programlarını cuma namazının vaktine göre düzenleyelim” ifadeleri tepki çekerken, konu yargıya taşındı. Cumhuriyet; tartışmalı ifadelerin arka planında doğrudan Başkan Erbaş’ın olduğunu, “hutbedeki tartışmalı ifadelerin orijinal metinde olmadığını, Erbaş’ın isteği üzerine hutbeye eklendiğini” gündeme getirdi. Ancak hutbeyle ilgili skandallar bununla kalmadı. Erbaş, söz konusu hutbe üzerinden iktidar, Diyanet, ilahiyat çevresine “sitem” etti. 8 Ağustos’ta Diyanet yöneticileri ve ilahiyatçıların da bulunduğu bazı WhatsApp gruplarına mesaj atan Erbaş, “yalnız bırakıldığını” iddia etti.

‘LAİKÇİ YOBAZLAR’

Hutbenin, özellikle tartışmaları kısımlarını bu gruplarda paylaşan Erbaş, anayasada yer alan laiklik ilkesini, hutbe nedeniyle kendisini eleştirenler üzerinden hedef aldı. Erbaş, gönderdiği mesajda, hutbeye işaret ederek, “Bu hutbemiz sebebiyle geçen cumadan beri beş gündür laikçi yobazların Diyanet’e ve şahsıma saldırı ve hakaretleri devam ediyor. Müslümanların ise umrunda değil. Sosyal medyada, köşe yazılarında; vakıf, dernek, STK’lardan ‘Diyanet’in hatırlatması yerindedir’ gibi güçlü bir destek bekledik ama güçlü bir ses yok. Çok acı” ifadelerini kullandı. Erbaş’ın, çevresinin mesajı sorması üzerine ise mesajı gönderme gerekçesi olarak “Kafam attı, sinirlendim” dediği öğrenildi.

ANAYASA ANIMSATMASI

Erbaş’ın, söz konusu mesajı nedeniyle bir WhatsApp grubunda bir ilahiyat profesörünün tepkisiyle karşılaştığı öğrenildi. Erbaş’a laikliğin anayasada yer aldığını anımsatan söz konusu ilahiyat profesörünün, gönderdiği uzun mesajda “Anayasada lâiklik ilkesi olmasına rağmen nasıl olur da ‘laikçi yobazlar’ üslubu ile itham edersiniz?” tepkisini gösterdiği belirtildi.

Ayrıca “Müslümanların umrunda değil” mesajına da işaret ettiği kaydedilen profesörün, “Erbaş’ın üslupsuz bir açıklama yaptığını” söylediği aktarıldı.

TEPKİ ÜZERİNE DESTEK

Erbaş’ın söz konusu mesajı göndermesinin ardından çeşitli vakıf, dernek ve siyasetçiler, Erbaş’a destek açıklaması yapmaya başladı. Anadolu Gençlik Derneği ve Safa Vakfı gibi oluşumlar, sosyal medyadan “Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Bey’in, cuma günleri öğrenciler ve çalışanların namaz vecibesini yerine getirebilmeleri için çalışma ve ders saatlerinin düzenlenmesine yönelik teklifini destekliyoruz” gibi ifadelerle paylaşımda bulundu.

