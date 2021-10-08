Cuma hutbesi: Ahirete iman eden kişi affedicidir, sabırlıdır, metanetlidir...

08 Ekim 2021 Cuma, 13:36

Yurttaşların giderek büyüyen hayat pahalılığı ve derinleşen işsizlikle karşı karşıya olduğu son dönemde Diyanet İşleri Başkanlığı da 'ahiret hayatı'nı hatırlattı. 81 İldeki camilerde okutulmak üzere hazırlanan hutbenin konusu "Sonsuz hayat ahiret" oldu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da hutbeyi Gaziantep merkez Şahinbey ilçesindeki Ulu Cami'de irat etti. Dünyanın "insanın sınav yeri ve misafirhanesi" olarak nitelendirildiği hutbede "Ahiret, kulluk yolculuğumuzun sonsuzluk durağıdır. Bizim asıl yurdumuz ve ebedi meskenimizdir. Ahiret, dünyada iken ektiklerimizi biçeceğimiz, büyük veya küçük, iyi ya da kötü bütün yaptıklarımızın hesabını vereceğimiz yerdir." denildi.

"Ahiret, canlı cansız bütün mahlukata karşı sorumluluk bilinci kazandırır. Ahirete iman eden kişi, ilahi bir gözetim altında olduğunun bilincindedir" denilen hutbenin devamında "Daima ölçülü ve dengelidir. Affedicidir, bağışlayıcıdır, hoşgörülüdür. Zorluklar karşısında sabırlı ve metanetlidir. Hiçbir zaman ümidini yitirmez, daima Allah'a tevekkül eder" ifadeleri kullanıldı.

Hutbede, "Amel defterimiz elimize verilecek, adalet terazileri kurulacak ve hesaba çekileceğiz. Her iyiliğimizin mükafatını göreceğimiz gibi her günahımızın da hesabını vereceğiz." ifadelerine yer verildi.