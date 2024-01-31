Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İsrail'i boykota devam edelim

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsrail ürünlerine boykot çağrısını hatırlatıp "Sözümüzün ulaştığı yurt içinde, yurt dışında nerede bizi dinleyen kardeşimiz varsa onlara hatırlatıyorum; boykota devam edelim” dedi.

İHA
Yayınlanma: 31.01.2024 - 10:31
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İsrail'i boykota devam edelim
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bir televizyon kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in Filistin'e yönelik yaklaşık 4 aydır devam eden saldırılarına değinen Erbaş, “1948 yılında orada bir devlet dedikleri, ki biz artık terör örgütüyle eşdeğer görüyoruz. Yani terör örgütü gibi davranan bir ülke olmaz. Bebekler, çocuklar, kadınlar, yaşlılar, masumlar yukarıdan yağan bombaların altında can veriyor. Üç ayda 11 bin bebek, çocuk, 7 bin kadın toplam 25 bin civarında masum insan bombalar altında can verdi” ifadelerini kullandı.

"Filistin davamız bir asırdır var. Daha önce zaten oralar bizim topraklarımızdı. Filistin’in kurtuluşu bizim güçlenmemize bağlı. İnşallah daha güçlü olacağız ve Filistin kurtulacak, buna inanıyoruz" diyen Erbaş, İsrail ürünlerine boykot konusuna ilişkin çağrılarını yaklaşık 3 ay önce yaptıklarını hatırlatıp “Sözümüzün ulaştığı yurt içinde, yurt dışında nerede bizi dinleyen kardeşimiz varsa onlara hatırlatıyorum; boykota devam edelim” dedi.


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