Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 9 Şubat mesajı: Sigara haramdır

09 Şubat 2022 Çarşamba, 14:27

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) girişimiyle, her yıl 9 Şubat, "Dünya Sigarayı Bırakma Günü" olarak anılıyor.



Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla bu alışkanlığın terk edilmesi çağrısında bulundu. Erbaş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında sigaranın "haram" olduğunu da tekrar iddia etti.

Erbaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada,"Sigara kullanımı nedeniyle dünyamızda her yıl 7 milyon insan doğrudan, 1,2 milyon insan ise pasif içici olması sebebiyle hayatını kaybediyor. Sevdiklerimiz ve sağlığımız için Dünya Sigarayı Bırakma Günü vesilesiyle yeni bir başlangıç yapalım, dinen haram olan sigarayı bırakalım." ifadelerini kullandı.

Erbaş sigaranın "haram" olduğuna dair ilk konuşmasını 2019 yılında din görevlileriyle bir araya geldiği konferansta yapmış ve "Dünyada ve ülkemizde yıllarca 'haram' denilmediği için dikkate alınmayan sigara bağımlılığından insanlığı kurtarmamız lazım. Sigara haramdır ve her birimiz sigaranın haram olduğunu milletimize anlatmalıyız" demişti.