Diyanet-Sen yöneticisi ve 2 oğlu hakkında suç duyurusu: 'Lüks araç dolandırıcılığı' iddiası

Müftü, imam, müezzin, vaiz, hatip gibi din görevlilerinin üye olduğu Diyanet-Sen, ‘dolandırıcılık’ soruşturması ile karıştı.

İddiaya göre; iş insanları Uğur ve Muharrem Koca, sendikanın mali işlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Omurca’nın araç ticareti yapan iki oğlu ile anlaştı.

2020 model Mercedes için 12 milyon 750 bin lira, 2021 model BMW 7.40 için de 6 milyon 950 bin liraya protokol imzalandı. İki araç için 9 Ağustos’a kadar vadeli 8 çek verildi.

"BABA DEVREYE GİRİYOR" İDDİASI

Protokole göre; 8 Mayıs’ta aracın zilyetliği, 30 Haziran’da ruhsatı devredilecekti. Ancak araçların devri yapılmadı.

Protokolün sahte, araçların da başkasının üzerine çıktığı öne sürüldü. İş insanlarının suç duyurusu üzerine baba Omurca ve 2 oğlu hakkında soruşturma açıldı.

Suç duyurusunda “Güven tesis etmek adına Diyanet-Sen yöneticisi olan şüphelilerin babası Mehmet Ali Omurca devreye girmektedir” denildi.