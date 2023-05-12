Diyanet ve AKP LGBT'yi hedef aldı

Yayınlanma: 12.05.2023 - 18:56

Güncelleme: 12.05.2023 - 19:52

Türkiye'nin kaderinin belirleneceği seçimlere son 2 gün kaldı. AKP'nin seçim propagandasında sık sık LGBT'li bireyleri hedef almasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı LGBT'yi seçim öncesi son cuma hutbesine taşıdı.

Hutbede şu ifadelere yer verdi:

"Yüce Rabbimiz, kadını kadın, erkeği erkek olarak yaratmıştır. İnsanın temiz fıtratını bozmayı amaçlayan sapkın anlayışlar, özgürlük söylemlerinin arkasına sığınılarak asla meşru hale getirilemez. Aile yapımız sarsıldığında millet varlığımızı devam ettirmemiz mümkün değildir. Öyleyse, dünyadaki cennetimiz olan ailemizin kıymetini bilelim; aile yapımızı tehdit eden her türlü zararlı akım karşısında uyanık olalım.

Öte yandan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabından dün gençlerle buluştuğu programın bir bölümünü paylaşarak LGBT'yi hedef alan söylemlerine bir yenisini daha ekledi.

Erdoğan, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ailemizi, toplumumuzu hedef alan sapkın akımlara karşı kullandığımız dili ayrıştırıcı olarak ifade edemeyiz. Bu tehdit, hepimizin geleceğine yöneliktir."