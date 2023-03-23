Diyanet’e 35.9 milyar lira bütçe yetmedi

Bütçe harcamaları alarm veriyor. Bakanlıkların da içerisinde bulunduğu genel bütçeli kamu idarelerine bu yıl için verilen 4.4 trilyon liralık ödeneğin iki ayda 717.9 milyar lirası bitti. Bazı bakanlıklar ile idarelerin ödenekleri de artırıldı.

Mustafa Çakır
Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 04:00
Diyanet’e 35.9 milyar lira bütçe yetmedi
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35.9 milyar lira bütçesi bulunan Diyanet’in ödeneğinde 13.1 milyon liralık daha artış yapıldı. Diyanet’in 2 aylık gideri de 7.1 milyar lira oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bütçe verilerine göre, kurumlara Bütçe Yasası’na bağlı cetvelleri ile verilen başlangıç ödeneklerinde de artış yapıldı. İçişleri Bakanlığı’nın ödeneği 32.6 milyar liradan 33.3 milyar liraya çıkarıldı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın ödenekleri 435.3 milyar liradan 437.4 milyar liraya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın ödeneği 166.3 milyar liradan 172.1 milyar liraya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın ödeneği 24.3 milyar liradan 30.2 milyar liraya yükseltildi.

AFAD'DA BÜYÜK ARTIŞ

Depremin ardından koordinasyonsuzlukla eleştirilen AFAD’ın ödeneği ise 11 kat yükseltilerek 8.1 milyar liradan 88.1 milyar liraya yükseltildi. AFAD’ın iki aylık harcaması da 26.1 milyar lira olarak gerçekleşti.


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