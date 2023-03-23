Diyanet’e 35.9 milyar lira bütçe yetmedi
Bütçe harcamaları alarm veriyor. Bakanlıkların da içerisinde bulunduğu genel bütçeli kamu idarelerine bu yıl için verilen 4.4 trilyon liralık ödeneğin iki ayda 717.9 milyar lirası bitti. Bazı bakanlıklar ile idarelerin ödenekleri de artırıldı.
35.9 milyar lira bütçesi bulunan Diyanet’in ödeneğinde 13.1 milyon liralık daha artış yapıldı. Diyanet’in 2 aylık gideri de 7.1 milyar lira oldu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bütçe verilerine göre, kurumlara Bütçe Yasası’na bağlı cetvelleri ile verilen başlangıç ödeneklerinde de artış yapıldı. İçişleri Bakanlığı’nın ödeneği 32.6 milyar liradan 33.3 milyar liraya çıkarıldı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın ödenekleri 435.3 milyar liradan 437.4 milyar liraya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın ödeneği 166.3 milyar liradan 172.1 milyar liraya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın ödeneği 24.3 milyar liradan 30.2 milyar liraya yükseltildi.
AFAD'DA BÜYÜK ARTIŞ
Depremin ardından koordinasyonsuzlukla eleştirilen AFAD’ın ödeneği ise 11 kat yükseltilerek 8.1 milyar liradan 88.1 milyar liraya yükseltildi. AFAD’ın iki aylık harcaması da 26.1 milyar lira olarak gerçekleşti.
En Çok Okunan Haberler
-
- İYİ Partili Çömez'den bomba iddia: Ankara'da görüştüler
- İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan beklenen açıklama geldi
- Ramazan öncesi cemaat derneği önünde 'kumanya' izdihamı!
- Ümit Özat'tan Muharrem İnce'ye sert tepki
- Bakan Bilgin'den zam sinyali: Emekliler için düzenleme
- Son ankette dikkat çeken fark: İlk turda bitiyor mu?
- Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alacak
- Emek ve Özgürlük 'aday' kararını açıkladı
- MHP'li ismi kızdıran soru
- HDP seçimlere Yeşil Sol Parti ile girecek