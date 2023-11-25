Diyanet'e dev bütçe!

Yayınlanma: 25.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 25.11.2023 - 03:00

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Cumhurbaşkanlığı’nın bütçe görüşmeleri sırasında “Faşist Cumhurbaşkanı” tartışması yaşandı. AKP İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar’ın “Türkiye Cumhuriyeti Devleti, tek parti faşistlerinin, kendilerini imtiyazlı gören bir avuç siyasi ve ekonomik seçkinin değil, bu devlet 86 milyonun devletidir” sözlerini kullanması üzerine muhalefet “Tek parti faşisti kim? Adını koy. Sözünü geri al” tepkisini gösterdi.

Tartışma sonrası Komisyon Bakanı Mehmet Muş, oturuma 5 dakika ara verirken, aranın ardından yeniden söz alan Kırkpınar, Cumhuriyetin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü kast etmediğini savunarak “Açık oy, gizli tasnifin olduğu, 28 Şubat’ların olduğu, 27 Mayıs’lar gibi vesayetin ve askeri sistemlerin etkili olduğu dönemlerden, süreçlerden dolayı ülkemizin yaşadığı sıkıntılar var. Onları kast ederek konuşmamı sürdürmek istedim” dedi. Komisyon son gününde sunum yapan Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı’nın 2024 yılı bütçesini 12 milyar 283 milyon 843 bin lira olarak öngörüldüğünü açıkladı.

Yılmaz, Kasım 2023 itibarıyla CİMER’e de 7 milyondan fazla başvurunun yapıldığını söyledi. Sunumda MİT’in bütçesinin 3 kat artması dikkat çekti. Yılmaz, MİT’in faaliyetleri için ayrılan ödeneğin, 5 milyar 937 milyon 445 bin liradan 17 milyar 447 milyon 418 bin liraya çıkarıldığını açıkladı. Yılmaz, ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı’na ayrılan ödeneğin, 23 milyar 552 milyon 361 bin liradan 91 milyar 824 milyon 805 bin liraya çıkarıldığını söylemesi de dikkat çekti.

Yılmaz, bütçeyi ise “başkanlığın son 2 yılda, 3,2 milyon Türkçe, 1,1 milyon yabancı dilde eserin ücretsiz dağıtımı ve 268 e-kitabın da hizmete sunulduğunu söylemekle” savundu. Diyanet’in bütçesinin MİT ve savunma sanayiden de fazla olması dikkat çekti.