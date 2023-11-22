AKP'li Kağıthane Belediyesi'nden Diyanet Vakfı'na kıyak: 3 katlı bina tahsis etmiş...

Yayınlanma: 22.11.2023 - 16:37

Güncelleme: 22.11.2023 - 16:40

Sayıştay tarafından hazırlanan '2022 Belediyeler Raporu'nda AKP’li Kağıthane Belediyesi’nde de birçok usule aykırı uygulamanın yapıldığı görüldü.

Kamu kurum ve kuruluşu niteliğinde olmayan kuruluşlara taşınmaz tahsisi yapılması da dikkat çeken konular arasında yer alıyor.

3 KATLI BİNANIN TAMAMI...

Sayıştay’ın konuyla ilgili yaptığı tespitinde 9 Aralık 2015’te 94 sayılı Kağıthane Belediye Meclis Kararı ile Talatpaşa Mahallesi 4447 ada, 17 parselde yer alan 3 katlı binanın tamamının öğrenci konuk evi olarak kullanılmak üzere 10 yıllığına Diyanet Vakfı’na bedelsiz olarak tahsis edildiği öğrenildi.

Ayrıca belediyenin spor kulüpleriyle protokol imzalayarak bu kulüplere taşınmaz tahsisi de yaptığı öğrenildi.

Sayıştay’ın söz konusu raporunda, "İdareyi temsilen belediye başkanı adına belediye başkan yardımcısı ile 2 ayrı spor kulübü ile arasında taşınmaz kullanımı konusunda protokol imzalandığı ve bu protokol kapsamında İdare taşınmazlarının bedelsiz olarak spor kulüplerine tahsis edildiği görülmüştür" denildi.