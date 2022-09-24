Diyanet'in Atatürk tavrını eleştiren ilahiyatçı Cemil Kılıç'a ihraç soruşturması: Bedel ödetmek istiyorlar

24 Eylül 2022 Cumartesi, 02:00

Başta Halil Konakcı olmak üzere gericilerin hedefindeki Atatürkçü ilahiyatçı yazar ve din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Cemil Kılıç’a Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yeni bir soruşturma açıldı. Devlet kurumlarını itibarsızlaştırma ve siyasi demeç verme suçlamaları kapsamında savunması istenen Kılıç’a “kademe ilerlemesinin durdurulması” cezası isteniyor.

Hakkındaki soruşturma evrakının dün ulaştığını, okul yetkililerinin de durumu kendisine ilettiğini belirten Kılıç, “Birincisi, devlet kurumlarını itibarsızlaştırma suçlaması. Burada kastedilen kurum Diyanet İşleri Başkanlığı. Suçlamaya konu olansa Diyanet İşleri Başkanı’nın başta Ayasofya hutbesi olmak üzere Atatürk ile ilgili tavrına yönelik yazı ve demeçlerim. İkinci suçlama da siyasi demeç vermem. Burada da kastedilen Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener’le görüşmem ve de Ümit Özdağ ile aramızda geçen cemevi konuşması” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu ve Akşener’le kendi kitabının takdimi kapsamında görüştüğünü söyleyen Kılıç, bu görüşmelerde siyasi hiçbir şey konuşulmadığını, kitaplarının ilahiyatla ilgili olduğunun altını çizdi. Aynı soruşturma dosyasında bahsedilen Ümit Özdağ’la ilgili suçlamanın konusunun, cemevi ile ilgili açıklaması sonrası kendisinin görüşüne karşı çıkışı olduğunu belirten Kılıç, Özdağ’ın da kendisine hak verdiğini anımsattı.

‘HAKLARIM KISITLANIYOR’

İstenen cezanın dolaylı ihraç anlamına geldiğini vurgulayan Kılıç, şunları söyledi:

“Yasa gereği bir memur iki kez bu cezayı aldığında memurluktan ihraç ediliyor. Eğitimci ve ilahiyatçı kimliğimin yanı sıra Eğitim-İş Bayrampaşa ilçe temsilcisiyim. Hem fikir ve ifade özgürlüğüm hem de sendikal haklarım kısıtlanıyor. Mesleğimin gereğini yaptığım için bedel ödetmek istiyorlar. MEB, hakkımda memurluktan atılmam için fetva veren Halil Konakcı’nın isteğinin gereğini yerine getirmeye çalışıyor. Her şeye rağmen Atatürk Cumhuriyeti’ni; laik ve bağımsız Türkiye’yi savunmaya devam edeceğiz.”

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ AKP BİNASINDA

Kılıç’a siyasi gerekçelerle açılan soruşturmanın tebliğinin yapıldığı gün sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Suruç İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Han Özdemir’in, AKP Suruç mahalle başkanları binasında çekildiği fotoğrafı paylaştı.

Tanal paylaşımında, “Koltuğa kurulmasından AKP Suruç mahalle temsilcisi sanılan kişi, aslında Suruç İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Han Özdemir’dir. Müdür bey, Şanlıurfa’da eğitim dökülüyor. Parti binasında vakit geçireceğine git okulların, öğrencilerin sorunlarını çöz” ifadelerini kullandı.