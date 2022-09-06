İlahiyatçı Cemil Kılıç hakkında soruşturma başlatıldı: 'Kılıçdaroğlu ile görüşmek suç mu?'
İlahiyatçı Cemil Kılıç, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Kılıç, "Sorgudaki sorulardan biri de Kılıçdaroğlu ile neden görüşüyorsunuz, şeklindeydi. Sn. Kılıçdaroğlu ile veya bir başkası ile görüşmek suç mu?" dedi.
Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet-Sen ve Halil Konakcı tarafından hedef gösterilen Cemil Kılıç hakkında soruşturma başlattı.
Daha önce de sayısız soruşturma geçiren Cemil kılıç tarikatlar tarafından hedef gösterilip ölüm tehditleri de alıyordu.
'YAŞANAN TAM BİR KARA MİZAH'
Atatürkçü ilahiyatçı, konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Diyanet SEN, Halil Konakçı ve avanesi hedef gösterdi, talep etti ve MEB ihraç edilmem için soruşturma başlattı. Biraz önce MEB bana inanç sorgusu yaptı. Yaşanan tam bir karamizahtır. Muhammedî bir Müslüman olarak takdiri kamuoyuna bırakıyorum.
Sorgudaki sorulardan biri de, Kılıçdaroğlu ile neden görüşüyorsunuz, şeklindeydi. Sn. Kılıçdaroğlu ile veya bir başkası ile görüşmek suç mu?"
Diyanet SEN, Halil Konakçı ve avanesi hedef gösterdi, talep etti ve MEB ihraç edilmem için soruşturma başlattı. Biraz önce MEB bana inanç sorgusu yaptı. Yaşanan tam bir karamizahtır. Muhammedî bir Müslüman olarak takdiri kamuoyuna bırakıyorum.— Cemil KILIÇ (@m_cemilkilic) September 6, 2022
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