Diyanet’in ‘haccı’ Meclis’e taşındı

Yayınlanma: 15.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 15.08.2024 - 04:00

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın üst düzey yöneticileri ile eşlerinin “mücamele” vizesiyle hacca gitmesini Meclis gündemine taşıyarak “Diyanet’te yıllardır yaşandığı iddia edilen usulsüzlüğün tespit edilememesinin sebebi ne” diye sordu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi veren Emir; Diyanet’in milyarlarca liralık bütçesi, fahiş harcamaları ve torpille işe alım iddialarını anımsatarak “Bu kez yeni bir skandala daha imza attılar. 2.5 milyon yurttaşımız hac sırası beklerken onlar üst düzey yönetici ve onların eşlerini özel vize ile hacca götürüyorlar. Anlaşılan Diyanet, hac vazifesini ibadet olmaktan çıkarıp, kurum yöneticileri ve yakınları için tatil olarak görmeye başladı” dedi.