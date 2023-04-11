Diyanet’in kitap kârı 29 milyon TL
Diyanet İşleri Başkanlığı’nda halka hizmet, gelir kapısı oldu.
Kitaplar ile dergiler gibi süreli yayınlarla ilgilenen Diyanet’e bağlı Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletmesi’nin 2022 mali tabloları açıklandı.
Buna göre işletme 2022’deki gelirini 148 milyon 760 bin 304 liraya çıkardı. İşletmenin 2022’deki kârı ise 29 milyon 611 bin 290 lira olarak kayıtlara geçti. Kurumun 2019-2022 arasındaki gelir artışı ise yüzde 226’ya ulaştı.
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